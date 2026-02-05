Confirmado: Sergio Peña dejó el Perú tras rescindir contrato con Alianza Lima y jugará en Turquía

¡Definido! Sergio Peña le pone fin a su estadía con Alianza lima luego de haber rescindido su contrato tras confirmarse una indisciplina durante la pretemporada y ser denunciado por un presunto abuso sexual. El volante nacional ya abandonó el Perú y puso rumbo a Europa para cerrar su llegada al fútbol turco.

Sergio Peña dejó el Perú tras rescindir contrato con Alianza Lima

En los últimos días se conoció que Sergio Peña estaba cerca de poder concretar su fichaje por el Sakaryspor del fútbol turco, tras conocer que no volverá a ser considerado con Alianza Lima.

En ese contexto, el periodista Gerson Cuba reveló que el volante nacional ya dejó de ser jugador blanquiazul, confirmando que resolvió su contrato con el club. Además, confirmó que continuará su carrera en el Sakaryaspor, club de la Segunda División de Turquía.

Sergio Peña ya no es más jugador de Alianza Lima tras rescindir su contrato. Foto: Líbero.

"Sergio Peña ya no es jugador de Alianza Lima. Llegará esta tarde a Turquía para firmar por el Sakaryaspor en condición de jugador libre, según medios turco", reveló el comunicador en su cuenta de 'X'.

Del mismo modo, durante el programa 'Linkeados', Gustavo Peralta reveló que el mediocentro nacional abandonó el Perú el pasado miércoles 4 de febrero. "Me cuenta un amigo que Sergio Peña ya está en Turquía, viajó ayer. Debe ser para el equipo de la segunda división (Sakaryaspor)", informó el comunicador.

Video: Linkeados

De esta forma, Peña se va sin pena ni gloria de Alianza Lima a tan solo unos meses de haber llegado al equipo. El volante se va duramente señalado por los hinchas por su mal desempeño e indisciplinas. Además, el club no recibirá ningún beneficio económica por su salida.

Sergio Peña y su fallida segunda etapa en Alianza Lima

Sergio Peña llegó al club a mediados de 2025 con el rótulo de ser la gran figura y el encargado de manejar los hilos del equipo. No obstante, nunca logró consolidarse ni mostrar el nivel esperado, lo que le valió duras críticas por parte de los hinchas. En total, disputó 18 partidos oficiales con los ‘íntimos’, en los que anotó 2 goles y aportó 4 asistencias.

El volante, además, deja la institución envuelto en cuestionamientos debido a la denuncia presentada por una joven argentina por una presunta violación, en la que también están involucrados los futbolistas Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

Valor de mercado de Sergio Peña

El bajo rendimiento de Sergio Peña se ha visto reflejado en su cotización de mercado, la cual ha ido cayendo constantemente. De acuerdo con Transfermarkt, el futbolista de 30 años está valorizado en 1,2 millones de euros, siendo su máximo histórico 3 millones.