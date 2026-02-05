DT de 2 de Mayo y su fuerte lección a Pablo Guede tras ganar por Libertadores: "Se juega..."

Alianza Lima no logró vencer a 2 de Mayo en el primer partido de la Fase 1 de la Copa Libertadores y desde varios sectores de la hinchada lamentan que el técnico Pablo Guede haya colocado a un once no titular para enfrentar este duelo. Por ello, el entrenador del cuadro paraguayo, Eduardo Ledesma, dio una fuerte lección al estratega argentino.

En la conferencia de prensa, Ledesma fue consultado sobre la gran diferencia que tuvo su equipo, 2 de Mayo, con Alianza en los 90 minutos jugados en Paraguay, ya que lograron vencerlos a pesar de las diferencias de planteles.

Para el técnico del club paraguayo, su equipo pudo haber ganado por más goles, pero no supieron aprovecharlo, a pesar de que el equipo peruano no hizo lo propio.

Eduardo Ledesma brindó conferencia de prensa y explicó la victoria de 2 de Mayo ante Alianza Lima.

Además, Eduardo Ledesma señaló que la victoria del 2 de Mayo se debió a que los futbolistas sintieron la camiseta y, estando unidos durante el partido, pudieron brindar alegría a sus hinchas.

“No tuvieron muchas oportunidades, un remate de Gentile en el primer tiempo. Después, obviamente, se van a sumar al arco porque es un equipo grande con el que jugamos, pero creo que nosotros tuvimos oportunidades muy claras. Quizás pudimos ganar por más goles, no lo supimos aprovechar. Esto te ayuda para que puedas creer un poco más, que no se juega con la camiseta y siendo solidarios y unidos podemos sacar adelante esto”, afirmó.

Las afirmaciones de Ledesma pueden dar a entender que, a pesar de que Alianza Lima era el favorito para llevarse la victoria, 2 de Mayo supo aprovechar las ocasiones y anotar el gol necesario para ganar, dejando de lado los entredichos que comparaban la grandeza de ambos clubes.