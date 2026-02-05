DT de 2 de Mayo destacó a dos futbolistas de Alianza Lima tras victoria: "Grandes jugadores"

Alianza Lima no logró arrancar con buen pie su participación en la Copa Libertadores 2026 al caer derrotado por la mínima ante 2 de Mayo. Los blanquiazules dejaron una mala imagen, aunque hubieron algunos puntos positivos. En esa línea, Eduardo Ledesma, entrenador del cuadro paraguayo sorprendió al halagar a dos figuras blanquiazules.

DT de 2 de Mayo destacó a dos futbolistas de Alianza Lima

Luego de conseguir un triunfo histórico en su debut por la Conmebol Libertadores, el director técnico de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, brindó declaraciones en conferencia de prensa y reveló el factor clave que terminó inclinando el partido a su favor. Sus palabras no pasaron desapercibidas, ya que sorprendió al destacar a dos futbolistas de Alianza Lima por encima del resto del plantel.

Según explicó el estratega, el punto de quiebre estuvo en el ajuste defensivo que realizó su equipo, especialmente por el sector de Víctor Dávalos. Ledesma remarcó que la labor del defensa fue fundamental para neutralizar a Gaspar Gentile y Eryc Castillo, a quienes señaló como los jugadores más peligrosos del conjunto blanquiazul.

Gaspar Gentile fue uno de los puntos positivos de Alianza Lima pese a la derrota.

"Cuando se enfrenta a un equipo grande, ellos tienen jerarquía, jugadores desequilibrantes y en una ocasión te pueden hacer la diferencia. Nosotros tenemos que tener mucha seguridad. En el segundo tiempo mejoramos, sobre todo por el lado de Víctor porque supo anular a grandes jugadores como Gentile y Castillo, los anuló muy bien y sentíamos que por ahí pasaba el juego de Alianza" sostuvo el estratega.

Del mismo modo, el técnico señaló que ambos jugadores eran los encargados de comandar el juego en el esquema de Pablo Guede, siendo los puntos más altos de todo el equipo.

¿Cuándo juega Alianza Lima la vuelta ante 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Fase 1 de la Conmebol Libertadores 2026 se disputará el miércoles 11 de febrero. Este compromiso será clave para los ‘íntimos’, ya que la serie se definirá en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) desde las 7:30 p. m., con la obligación de sellar su clasificación ante su gente.