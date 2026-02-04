Wilmer Aguirre se rindió en elogios ante ex Barcelona SC que firmó con Alianza Lima: "Rapidísimo"

Alianza Lima ha sido uno de los equipos que mejor se ha reforzado en el mercado de pases con el objetivo de poder destacar en la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores. Precisamente, previo al enfrentamiento ante 2 de Mayo por el torneo Conmebol, Wilmer Aguirre no dudó en halagar a un talentoso jugador con pasado en Barcelona SC y que estampó su firma por los blanquiazules.

Wilmer Aguirre se rindió en elogios ante ex Barcelona SC que firmó con Alianza Lima

Wilmer Aguirre es uno de los jugadores que ha marcado una época durante su paso por Alianza Lima, siendo considerado como uno de los mejores delanteros y consiguiendo varios títulos. En ese contexto, durante un diálogo con el programa 'Modo Fútbol', le consultaron por las comparaciones con el futbolista Eryc Castillo.

El 'Zorrito' reveló su extrañeza por la comparación con Castillo, aunque señaló que el factor común entre ambos es la velocidad. En esa línea, señaló que el ecuatoriano se encuentra en un gran momento y se ha vuelto imparable en velocidad, además de que físicamente se impone ante los defensas.

Video: Modo Fútbol

"La similitud entre ambos de repente puede ser por la velocidad. El hombre (Eryc Castillo) está 'chapado', yo era más flaquito. Yo jugaba más de extremo, como un falso nueve, lo veo a él muy vertical. Pero, sin duda el 'zambo' está rapidísimo y además está fuerte, no lo pueden chocar", expresó el veterano delantero.

Eryc Castillo firmó su renovación con Alianza Lima

Actualmente, Eryc Castillo es uno de los jugadores más desequilibrantes de las filas de Alianza Lima, por lo que la directiva lo amarró con un extenso contrato hasta finales de la temporada 2028. En el último año jugó 45 partidos con los blanquiazules, consiguiendo un registro de 12 goles y 6 asistencias.

Eryc Castillo destaca como uno de los mejores jugadores de Alianza Lima.

Eryc Castillo jugó en Barcelona SC

Eryc Castillo cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol de su país, destacando especialmente en su paso por las filas del Barcelona SC, donde militó inicialmente entre 2015 y 2018. En 2016 formó parte del plantel que se consagró campeón del campeonato de Ecuador, disputando 34 partidos y anotando 2 goles.

Además, en 2022 tuvo una segunda etapa en el 'Torero', pero no logró consolidarse y se marchó jugando solo 10 partidos.