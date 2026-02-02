Canal confirmado para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores

Cada vez más cerca el debut. Alianza Lima juega ante 2 de Mayo este miércoles, por el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025. El duelo se disputará en el estadio Río Parapití, en la ciudad de Juan Caballero y a continuación puedes conocer el canal para ver este encuentro.

Canal confirmado de Alianza Lima vs 2 de Mayo

Este partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo, por Fase 1 de la Copa Libertadores, será transmitido por el canal de ESPN y vía streaming a través de la plataforma Disney Plus. Además, en Argentina puedes verlo por FOX Sports.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: fecha y hora confirmada

El duelo entre el elenco íntimo y el 'Gallo norteño' se disputa este miércoles 4 de febrero, a partir de las 19:30 hora peruana y 21:30 del horario paraguayo.

Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

Los blanquiazules están motivados tras su estreno en la Liga 1 con victoria ante Sport Huancayo de visita por 2-1 y ahora apuntan a cumplir una buena actuación a nivel internacional.

Por su parte, el elenco guaraní viene de malas y fue goleado 5-1 ante Nacional; además no gana hace seis partidos oficiales, siendo su último triunfo por 3-2 ante Sportivo Ameliano.

Alianza Lima se estrenó con victoria ante Sport Huancayo en la Liga 1.

Cabe señalar que el partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 11 de febrero, en el estadio Alejandro Villanueva, también a partir de las 19:30 horas.