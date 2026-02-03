Alineaciones Alianza Lima vs 2 de Mayo: el sorpresivo once de Guede para dar el batacazo en Asunción

Alianza Lima viajó hasta Paraguay para afrontar un trascendental partido contra 2 de Mayo este miércoles 4 de febrero por la ida de la Fase 1 de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. Previo a este encuentro, se conoció que los íntimos tendrán hasta 7 bajas para visitar al 'Gallo Norteño', por ende, el estratega Pablo Guede realizará variantes tácticas para quedarse con la victoria.

Alineación de Alianza Lima:

Guillermo Viscarra, D'Alessandro Montenegro, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Cristian Carbajal, Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Paolo Guerrero .

Uno de los flamantes fichajes del cuadro victoriano que recientemente quedó descartado para este duelo es el exlateral de Boca Juniors, Luis Advíncula por lesión. Esta situación daría la oportunidad para que D'Alessandro Montenegro arranque las acciones en el Estadio Rio Parapití como lateral derecho. El ex ADT se perfila para ser la gran novedad en el once titular, luego de venir sumando minutos con el equipo en el último cotejo contra Sport Huancayo.

Después de ello, luego de los recientes entrenamientos se espera que la primera línea defensiva sea con Carbajal, Garcés, Antoni y Montenegro. Guede volverá a confiar en su clásico sistema 1-4-1-4-1, con Gianfranco Chávez como único ancla en el medio sector. En tanto, Gaibor y Vélez tendrán la función de la creación de juego frente a los paraguayos.

Alianza Lima apunta al triunfo en Paraguay ante 2 de Mayo/Foto: LÍBERO

Por su parte, más adelantados estarán Gaspar Gentile y Eryc Castillo, dos de los principales extremos de Alianza Lima. Ambas figuras buscarán al experimentado referente en ataque, Paolo Guerrero para tratar de hacerle daño a la defensa de 2 de Mayo. El 'Depredador' es uno de los elementos de mayor jerarquía y que ya sabe tener competencia internacional en este tipo de compromisos.

Alineación de 2 de Mayo:

Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

De otro lado, 2 de Mayo recibirá al elenco blanquiazul con una alineación que presenta a sus mejores figuras. Como se recuerda, los paraguayos vienen de caer duramente por su liga local ante Nacional, escenario que obliga al comando técnico dirigido por Eduardo Ledesma a replantear su estrategia y buscar la victoria en condición de local.

2 de Mayo se alista para recibir a Alianza Lima por la Copa Libertadores 2026

Pedro Sosa, capitán del 'Gallo Norteño' será la muralla en la zaga de su equipo y buscará evitar todo ataque peligroso en base a su experiencia en defensa. Mientras tanto, junto a él también se suman los referentes Ibarrola, Dávalos, Gaona y Ruiz Díaz.