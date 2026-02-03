- Hoy:
- Partidos de hoy
- Albacete vs Barcelona
- The Strongest vs Táchira
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¿Qué canal transmite el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo y dónde ver la Copa Libertadores?
Revisa en qué canal y dónde ver la transmisión del partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo EN VIVO por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.
Es cuestión de horas para que Alianza Lima enfrente a 2 de Mayo en el Estadio Río Parapití de Paraguay, por la Fase 1 de la Copa Libertadores de América 2026. En ese sentido, te contamos el canal de transmisión confirmado y dónde ver el partido de ida por el torneo de clubes más importante de la Conmebol, que iniciará a las 19.30 horas de Perú.
PUEDES VER: En Argentina lamentan salida de Juan Pablo Goicochea tras firmar por club campeón: "Promesa peruana"
¿Dónde ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo?
La transmisión del partido por la Copa Libertadores 2026 será mediante la señal de ESPN en todo Perú. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online vía Disney Plus si es que cuentas con una suscripción a la plataforma de streaming. De igual manera, te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de los goles al instante en el diario Líbero.
¿En qué canal ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo?
Estos son los canales dependiendo tu país de residencia:
- Argentina: Disney+ Premium
- Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney+
- Brasil: ESPN, Zapping, ClaroTV+, Disney+, Sky+, Vivo Play
- México: Disney+, ESPN 4
- España: LaLiga+ Spain
- Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN Sports, fuboTV, ViX, Tubi
¿Cómo ver ONLINE Alianza Lima vs. 2 de Mayo?
Podrás ver el partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Copa Libertadores en Disney Plus, plataforma que cuenta con los derechos de ESPN. Asimismo, el canal Telefe de Argentina transmitirá totalmente gratis y online el compromiso de la competición Conmebol a través de su cuenta oficial en YouTube.
Alianza Lima vs. 2 de Mayo: posibles alineaciones
Alianza Lima: Viscarra; Advíncula, Garces, Antoni, Carbajal; Chávez, Gaibor, Vélez; Gentile, Eryc Castillo y Guerrero.
2 de Mayo: Martínez; Dávalos, Sosa, Saiz, Castro; Acosta, López, Romero; Alfonso, Delvalle y Acosta.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90