Miguel Trauco dejará Alianza Lima para firmar por campeón peruano: "Conversaciones"

Otro jugador que prácticamente ya se va de Alianza Lima. Si Sergio Peña estaría cerca de irse a jugar a la segunda división de Turquía, Miguel Trauco no se quedaría atrás y también cambiaría de equipo. La diferencia es que él seguiría apostando por el Perú, aunque quizás no tenga muchas opciones. El lateral volvería a jugar con un viejo conocido.

"Miguel Trauco ha tenido conversaciones con Freddy Chávez, presidente de Unión Comercio, para volver al club de su natal Tarapoto y jugar la Liga 2 esta temporada. El lateral zurdo de 33 años no volverá a jugar en Alianza Lima tras ser separado del club", informó el medio Momento Deportivo vía X. Con esto, tendríamos al mundialista en el fútbol peruano y no se iría al extranjero como se pensó.

Vía Momento Deportivo

Se desconoce que es lo que pasó con Alianza Lima y Miguel Trauco en la interna, solamente que fue separado tras una denuncia en su contra. Ahora tendrá que resolver temas contractuales, aunque ya anteriormente se mencionó que recibió una carta de pre despido. Tras los acontecimientos, el lateral emitió un comunicado en el que se declara inocente.

De regreso a Unión Comercio

Y pensar que Miguel Trauco decía que su intención era retirarse en Alianza Lima, pero lamentablemente eso no podrá ser. Con Unión Comercio, campeón de Copa Perú en 2010, logró debutar en primera división y estuvo más de 5 años antes de llegar a Universitario. Ahora volvería al equipo que lo ayudó a sacar su mejor versión para crecer profesionalmente.

El 'Poderoso de Altomayo' disputará la Liga 2 en la temporada 2026 y a pesar de las críticas que pueda recibir, le abrirían las puertas a Miguel Trauco para que regrese y siga su carrera. Se espera pronta oficilización.