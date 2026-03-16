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ALERTA MÁXIMA en EE. UU.: esta nueva LEY poco conocida en este estado podría obligarte a pagar MULTAS de hasta 115 dólares
Una normativa poco conocida en Estados Unidos puede transformar un paseo en kayak en una sanción de hasta $115. ¿De qué se trata esta ley y a quiénes afecta?
¡Aviso importante! Los paseos en botes de remo en lagos y ríos se han convertido en una actividad favorita por muchos en la temporada de verano en Estados Unidos. No obstante, un recorrido en Oregón podría resultar en multas inesperadas debido a una regulación poco divulgada. ¿Cuál es y de qué trata?
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Esta nueva ley poco conocida en este estado podría obligarte a pagar multas de hasta 115 dólares
‘El Universo’ y otros medios compartieron más información sobre la legislación en Oregón que está llamando la atención, pues exige a los propietarios de embarcaciones obtener un Waterway Access Permit (Permiso de Acceso a Vías Navegables) y detenerse en los puntos de inspección habilitados.
Esta nueva ley poco conocida en este estado podría obligarte a pagar multas de hasta 115 dólares.
Asimismo, se ha revelado que todos los que no presenten este documento se arriesgan a una sanción de US$115, según información oficial de las propias autoridades.
Esta normativa, que abarca kayaks, balsas y tablas de paddle, incluidas sus versiones inflables, ha dejado muy impactados a los turistas de otras regiones. Incluso, un visitante de Washington compartió en redes sociales que se enteró de la necesidad del permiso para disfrutar de actividades como el kayak y el paddleboard.
Vale resaltar que, además, las autoridades locales señalaron que la nueva norma forma parte de una estrategia destinada a salvaguardar las vías fluviales de especies invasoras. Se establecieron puestos de inspección en puntos de entrada fronterizos y en lugares aleatorios para esta tarea.
Estas son las normas que deben tomar en cuenta los navegantes
- Estas personas están obligadas a detenerse en los puestos abiertos, donde se realizará una revisión exhaustiva tanto del interior como del exterior de las embarcaciones.
- Cualquier área que pueda acumular agua durante un tiempo prolongado será evaluada.
- La revisión habitual dura aproximadamente 10 minutos; no obstante, si se detectan especies invasoras, el proceso puede extenderse debido a las medidas de descontaminación necesarias.
- Desde 2020, los operadores de embarcaciones no motorizadas de tres metros o más deben obtener y portar el Waterway Access Permit para navegar. A partir de este año, la normativa también exige este permiso para embarcaciones de menor tamaño, salvo excepciones específicas.
Hasta el momento, existen tres tipos de permisos disponibles: el semanal a un costo de US$6, el anual por US$20 y uno bianual por US$35.
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