¡Aviso importante! Los paseos en botes de remo en lagos y ríos se han convertido en una actividad favorita por muchos en la temporada de verano en Estados Unidos. No obstante, un recorrido en Oregón podría resultar en multas inesperadas debido a una regulación poco divulgada. ¿Cuál es y de qué trata?

Esta nueva ley poco conocida en este estado podría obligarte a pagar multas de hasta 115 dólares

‘El Universo’ y otros medios compartieron más información sobre la legislación en Oregón que está llamando la atención, pues exige a los propietarios de embarcaciones obtener un Waterway Access Permit (Permiso de Acceso a Vías Navegables) y detenerse en los puntos de inspección habilitados.

Esta nueva ley poco conocida en este estado podría obligarte a pagar multas de hasta 115 dólares.

Asimismo, se ha revelado que todos los que no presenten este documento se arriesgan a una sanción de US$115, según información oficial de las propias autoridades.

Esta normativa, que abarca kayaks, balsas y tablas de paddle, incluidas sus versiones inflables, ha dejado muy impactados a los turistas de otras regiones. Incluso, un visitante de Washington compartió en redes sociales que se enteró de la necesidad del permiso para disfrutar de actividades como el kayak y el paddleboard.

Vale resaltar que, además, las autoridades locales señalaron que la nueva norma forma parte de una estrategia destinada a salvaguardar las vías fluviales de especies invasoras. Se establecieron puestos de inspección en puntos de entrada fronterizos y en lugares aleatorios para esta tarea.

Estas son las normas que deben tomar en cuenta los navegantes

Estas personas están obligadas a detenerse en los puestos abiertos, donde se realizará una revisión exhaustiva tanto del interior como del exterior de las embarcaciones.

Cualquier área que pueda acumular agua durante un tiempo prolongado será evaluada.

La revisión habitual dura aproximadamente 10 minutos; no obstante, si se detectan especies invasoras, el proceso puede extenderse debido a las medidas de descontaminación necesarias.

Desde 2020, los operadores de embarcaciones no motorizadas de tres metros o más deben obtener y portar el Waterway Access Permit para navegar. A partir de este año, la normativa también exige este permiso para embarcaciones de menor tamaño, salvo excepciones específicas.

Hasta el momento, existen tres tipos de permisos disponibles: el semanal a un costo de US$6, el anual por US$20 y uno bianual por US$35.