¡Mucha atención! El 14 de marzo, el tribunal federal en Boston llamó la atención de la comunidad al dictar una orden de emergencia, la cual prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 1.100 ciudadanos somalíes que viven en Estados Unidos. ¿Por qué se tomó este anuncio?

Juez federal suspende plan de Trump sobre poner fin al TPS para somalíes en EE. UU.

Recientemente, la jueza Allison D. Burroughs otorgó una suspensión administrativa de la propuesta, esto luego de una solicitud urgente de organizaciones defensoras de los derechos de inmigrantes. Las entidades señalaron que la fecha de finalización del 17 de marzo expone a los somalíes a arrestos, deportaciones y violencias.

Por ello, bajo su criterio, brindó aquella resolución, la cual califica el fin del TPS como nula, inválida y sin efecto legal mientras el tribunal evalúa una medida cautelar preliminar. Esta información fue compartida por medios internacionales, tales como 'Visahq' y otros.

Juez federal suspende plan de Trump sobre poner fin al TPS para somalíes en EE. UU.

Recordemos que el mes pasado, la administración Trump anunció el término del TPS los somalíes, en el marco de una ofensiva migratoria más amplia en el barrio Cedar-Riverside de Minneapolis, donde reside la mayor diáspora somalí en el país americano.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que “temporal significa temporal” y ha resaltado que las condiciones en Somalia ya han ido mejorando.

No obstante, los defensores de los derechos humanos han asegurado que el país sigue enfrentando conflictos, hambrunas provocadas por sequías y ataques de grupos militantes, situaciones que justificaron la designación del TPS en 1991 y que, según ellos, continúan siendo una amenaza fuerte para quienes regresen.

La importancia de esta resolución para los empleadores en EE. UU.

Bajo este contexto, es bueno saber el impacto en los empleadores en Estados Unidos. Y es que, esta última decisión elimina la incertidumbre inmediata para cientos de trabajadores cuyos documentos de autorización de empleo (EAD) estaban a punto de expirar junto con el TPS.

Gracias a la suspensión, los EAD vigentes pueden seguir siendo válidos, lo que evita ciertas complicaciones con la reverificación I-9 y evita vacantes inesperadas en sectores como salud, logística y tecnología, que dependen en gran medida de los titulares de TPS somalíes.