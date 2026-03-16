¡Importante aviso! Un gran cambio se aproxima para las familias de Texas, en EE. UU., que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Y es que, recientemente, se informó que, a partir del 1 de abril de 2026, se aplicará una nueva ley que restringirá la adquisición de ciertos productos para los hogares.

A partir de esta fecha, se rechazará algunos productos a familias elegibles de SNAP, ¿por qué?

Según ‘MySanAntonio’ y otros portales, el gobernador de Texas, Greg Abbott, informó a la comunidad sobre un destacado cambio en el programa SNAP, el cual se programó desde agosto de 2025.

Esta iniciativa, que ya tiene varios meses, tiene como finalidad limitar la adquisición de alimentos poco saludables, asegurando que los fondos públicos se destinen a productos con un valor nutricional real.

A partir de esta fecha, se rechazará algunos productos a familias elegibles de SNAP, ¿por qué?

Abbott enfatizó la importancia de esta medida al señalar que “las nuevas directrices del programa SNAP garantizarán que el dinero de los contribuyentes se utilice para comprar alimentos que aporten un verdadero valor nutricional”.

Por su parte, Molly Regan, subcomisionada ejecutiva de servicios de acceso y elegibilidad de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC), no pudo ser ajena al tema y precisó que “el acceso a alimentos saludables es importante, y SNAP es crucial para millones de familias”, resaltando una mejor calidad de vida para los texanos.

Estos productos ya no serán elegibles en Texas

A partir del 1 de abril, ciertos productos dejarán de ser elegibles para el programa SNAP, tal como confirmó la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC). Entre los productos que ya no podrán adquirirse se encuentran los siguientes: