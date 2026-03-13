¡Mucha atención! En Estados Unidos, la tarjeta EBT es la encargada de brindarte fondos para la compra de alimentos, pero también resalta por ofrecer una serie de beneficios adicionales y descuentos en diversos establecimientos del país americano.

Además de facilitar la adquisición de productos básicos, este recurso de apoyo permite acceder a programas que ofrecen tarifas reducidas en ciertos servicios. ¿Cómo lograr convertirte en uno de los beneficiarios? ¿Quiénes son elegibles y qué ofrece esta ventaja?

La importancia de la tarjeta EBT y el apoyo alimentario que brinda SNAP en EE. UU.

Previo a conocer los beneficios del programa, es importante conocer más sobre la tarjeta EBT del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de EE. UU. La tarjeta en mención permite a los beneficiarios acceder mensualmente a los conocidos “cupones de alimentos”.

Asimismo, funciona como un medio de pago, similar a una tarjeta de débito, donde el gobierno estadounidense carga un monto específico, el cual puede ser utilizado para adquirir alimentos en supermercados, tiendas autorizadas, mercados de agricultores y, hasta comercios online.

La importancia de la tarjeta EBT y el apoyo alimentario que brinda SNAP en EE. UU.

Es importante mencionar que los beneficiarios de SNAP disfrutan de una variedad de beneficios adicionales. Algunos son gratuitos y otros tienen importantes descuentos. A continuación, te mencionamos algunos:

Rebajas en servicios de telefonía e internet , que pueden alcanzar hasta US$9.25 mensuales, y hasta US$34.25 para quienes residen en tierras tribales (pueblos indígenas).

, que pueden alcanzar hasta US$9.25 mensuales, y hasta US$34.25 para quienes residen en tierras tribales (pueblos indígenas). Permite acceder a entradas a museos, zoológicos y acuarios a precios reducidos .

. En ciertos estados, los usuarios pueden participar en programas que bonifican cada dólar gastado en mercados de agricultores, facilitando la compra de productos frescos.

gastado en mercados de agricultores, facilitando la compra de productos frescos. En verano, también se ofrecen ayudas alimentarias adicionales para niños , cargadas directamente en la tarjeta.

, cargadas directamente en la tarjeta. Es posible realizar compras en línea en plataformas aprobadas, a menudo con tarifas de entrega reducidas.

Descuentos llamativos en transporte público y acceso a programas de bienestar.

Membresías de gimnasio, con el simple hecho de mostrar la tarjeta EBT.

¿Cómo acceder a los beneficios del programa SNAP y la tarjeta EBT?

Bajo este contexto, te compartimos cómo puedes acceder a estos beneficios y disfrutar de todo lo que te ofrece la tarjeta EBT. Recuerda, es necesario utilizarla como prueba de que recibes SNAP y cumplir con las normativas de cada programa.

En tanto, para formar parte de SNAP debes tomar en cuenta que es necesario que te contactes a la oficina correspondiente en tu estado de residencia. Cumplir con criterios de elegibilidad establecidos y presentar una solicitud que incluya una entrevista y la documentación necesaria. Todo ello puedes encontrarlo en el sitio web USA.gov en español.