¡Mucha atención! Recientemente, los legisladores de La Cámara de Representantes de Nueva Hampshire impactaron a la comunidad al dar luz verde a un proyecto de ley que pondría fin al programa de reasentamiento de refugiados gestionado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado (DHHS).

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de propuestas impulsadas por los Republicanos en esta sesión, alineadas con la agenda del presidente Trump de “América primero”, la cual busca restringir el apoyo y el acceso a inmigrantes y refugiados.

Legisladores aprueban proyecto de ley que desmantelaría programa de apoyo para refugiados en EE. UU.

En los últimos 15 años, más de 5.000 refugiados han sido reasentados en New Hampshire, tal como informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS). No obstante, ahora, este programa, que se financia completamente con recursos federales, podría verse afectado por el proyecto de ley HB1706.

Esta iniciativa impediría al DHHS distribuir fondos a diversas organizaciones de reasentamiento. Recordemos que, actualmente, los fondos federales están suspendidos, al igual que las nuevas admisiones de refugiados en el país.

Legisladores aprueban proyecto de ley que desmantelaría programa de apoyo para refugiados en EE. UU.

Al respecto, el representante republicano Travis Corcoran, quien patrocina la iniciativa, ha expuesto su deseo de que New Hampshire no administre el programa en futuras administraciones.

En una audiencia pública en febrero, Corcoran afirmó: “El gobierno del estado de New Hampshire no existe por el beneficio de los somalíes, haitianos o butaneses. Existe por el beneficio de los ciudadanos de New Hampshire”. Además, cuestionó la utilidad del programa para los residentes locales. ‘Nhpr’ y otros medios difundieron estos detalles.

¿Qué pasaría si se aprueba proyecto de ley?

Bajo este contexto, si el proyecto se convierte en ley, no se eliminaría el reasentamiento federal de refugiados, sino que la responsabilidad recaería en organizaciones sin fines de lucro.

John Williams, director de asuntos legislativos del DHHS, se refirió de manera directa sobre las repercusiones económicas, señalando que la medida podría resultar en una pérdida de ingresos de 4,4 millones de dólares y afectar a gobiernos locales y municipales con una reducción de más de 1 millón de dólares anuales en el estado.

Estos son otros proyectos aprobados por la Cámara de NH

La Cámara aprobó esta semana dos proyectos que perjudicarían el acceso a viviendas para inmigrantes ilegales. Una de las iniciativas establece que ocupar o alquilar una vivienda se consideraría un delito menor de clase A para inmigrantes que carezcan de documentación o tengan antecedentes penales por delitos graves.

Esta medida podría conllevar una pena de hasta un año de prisión y una multa de $2.000 en caso de condena. Asimismo, el proyecto de ley faculta a los alguaciles para arrestar a estos inmigrantes en situaciones de desalojo. El representante republicano Joe Alexander, de Goffstown, es el que patrocina la propuesta.