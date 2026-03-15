ALERTA GLOBAL por posible Tercera Guerra Mundial: Donald Trump RECHAZA acuerdo con Irán y advierte más ATAQUES en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que actualmente no considera viable alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, al asegurar que las condiciones propuestas por Teherán “aún no son lo suficientemente buenas”.

Sin embargo, reconoció que el gobierno iraní estaría dispuesto a negociar un alto el fuego en Medio Oriente para frenar la escalada del conflicto. Durante una entrevista con la cadena NBC News, el mandatario estadounidense insistió en que cualquier entendimiento con Irán deberá incluir el abandono total de sus ambiciones nucleares.

Trump advierte más ataques contra Irán

El presidente estadounidense también evitó revelar detalles sobre un eventual alto el fuego, pero destacó la superioridad militar de Estados Unidos frente a las fuerzas iraníes. Según explicó, la capacidad ofensiva de Irán se limita a ataques con minas o misiles de corto alcance, los cuales, afirmó, pueden ser neutralizados rápidamente.

Donald Trump rechaza acuerdo con Irán y advierte nuevos ataques en Medio Oriente.

Trump aseguró que los ataques recientes de Estados Unidos han destruido “la mayoría” de los misiles y drones iraníes, además de paralizar gran parte de su producción. Incluso advirtió que Washington podría lanzar nuevos bombardeos contra la Isla de Kharg, uno de los principales centros de exportación de petróleo de Irán.

Escalada militar y tensión por el estrecho de Ormuz

La situación se complica por el riesgo de que Irán bloquee el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas. El posible cierre de esta vía estratégica ya ha provocado aumentos en los precios de la energía y preocupación entre los aliados de Washington.

Mientras el conflicto entra en su tercera semana, Irán ha intensificado sus operaciones militares en la región. Un ataque con drones interrumpió un centro energético en Emiratos Árabes Unidos, mientras que Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos abandonar Irak tras un ataque con misiles contra su embajada en Bagdad.