"No a la guerra" Este país le da la espalda a Donald Trump y le prohibe usar sus bases militares contra Irán

La guerra entre Estados Unidos e Irán sigue sacudiendo la política internacional, y ahora un actor inesperado ha surgido en medio de este conflicto. Se trata de España, que dejó claro que no permitirá que Washington utilice bases militares ubicadas en su territorio para operaciones contra Teherán. La decisión sorprendió porque estas instalaciones forman parte de la infraestructura estratégica de EE.UU. en Europa.

España dice “no” al uso de sus bases militares contra Irán

El gobierno español ha negado haber autorizado a Estados Unidos a utilizar sus bases militares para operaciones contra Irán. La posición fue expresada con claridad por el Ejecutivo, que insistió en que no existe ningún acuerdo para apoyar una ofensiva militar en ese escenario.

Según informó el medio internacional Euronews, desde Madrid se negó “categóricamente” que se haya pactado una cooperación militar de ese tipo con Washington. El mensaje busca frenar interpretaciones que apuntaban a una participación indirecta de España en una eventual escalada militar.

Esta postura también refleja la intención de mantener una línea diplomática prudente frente a un conflicto que podría desestabilizar aún más la región de Oriente Medio.

Las bases de Rota y Morón, piezas clave para EE.UU.

La controversia gira en torno a dos instalaciones militares situadas en territorio español: la base naval de Rota, en Cádiz, y la base aérea de Morón, en Sevilla. Ambas bases son fundamentales para las operaciones militares de Estados Unidos en Europa y el Mediterráneo. Rota alberga destructores de la Marina estadounidense integrados en el sistema de defensa de la OTAN, mientras que Morón funciona como un punto clave para despliegues aéreos y operaciones logísticas.

De acuerdo con análisis publicados por El País, estas bases han sido utilizadas durante años para apoyar misiones militares, despliegues de tropas y operaciones de seguridad internacional.

¿Por qué Estados Unidos quería usar estas bases?

Desde el punto de vista militar, la ubicación de España ofrece ventajas estratégicas. Las bases de Rota y Morón permiten a Estados Unidos proyectar operaciones hacia el Mediterráneo, África y Oriente Medio con relativa rapidez.

Estas instalaciones sirven como centros de repostaje, logística y tránsito de aeronaves y buques militares. Por eso resultan especialmente valiosas cuando Washington necesita mover recursos hacia zonas de tensión.

El uso de estas bases puede reducir tiempos de despliegue y mejorar la coordinación de operaciones militares, lo que explica el interés de EE.UU. en mantenerlas disponibles para diferentes escenarios estratégicos.