Jean Deza rompió su silencio tras ser nuevo futbolista de Sport Boys: "Ahora..."

Sport Boys se está armando de manera contundente en medio del Torneo de Apertura de la Liga 1. Con la confirmación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco como nuevos jugadores del equipo rosado, ahora se suma el nombre de Jean Deza, quien utilizó sus redes sociales para romper su silencio y hablar sobre su reciente incorporación al equipo del Callao.

Jean Deza rompió su silencio tras ser confirmado como nuevo fichaje de Sport Boys

El polémico jugador Deza decidió hablar ante los hinchas para confirmar su fichaje con Boys, luego de muchas noticias que lo relacionaban con el club y algunas desmentían esta información.

Sin embargo, el jugador ofensivo manifestó a través de su Instagram que se encuentra muy contento por cumplir uno de sus sueños de jugar en la escuadra del Callao y también porque ahora estará cerca de su madre, donde descansa en paz.

"Un día me dijiste: 'Los sueños se cumplen', y ahora nos veremos más seguido. Te amo, mamá", escribió el jugador en su cuenta de Instagram junto a una imagen de la lápida de su madre.

Jean Deza utilizó sus redes sociales para expresar su emoción de fichar por Sport Boys.

Jean Deza confirmó que será el nuevo jugador de Sport Boys y ahora buscará el gran objetivo de salir campeón nacional o conseguir un boleto a un torneo internacional.

Jean Deza es nuevo jugador de Sport Boys

Líbero pudo confirmar que Deza firmó por Boys proveniente de Santos FC de Nazca de la Liga 2 y ahora disputará la Liga 1 defendiendo la camiseta rosada. El jugador ofensivo ayudará al cuadro del Callao a recuperarse en el Torneo Apertura y luego en el Clausura. Asimismo, con el objetivo de coronarse campeones en el Estadio Miguel Grau o alcanzar un cupo en la Copa Libertadores o Sudamericana.