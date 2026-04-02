LDU tomó firme decisión con Tiago Nunes tras sonar como reemplazo de Autuori en Cristal: "Nunca"

La salida de Paulo Autuori generó incertidumbre entre los seguidores de Sporting Cristal, lo que llevó a que se mencionaran varios nombres en el entorno del club del Rímac, destacando el del brasileño Tiago Nunes. En este contexto, en LDU de Quito decidieron tomar un impactante decisión con una decisión clara sobre el técnico de 46 años, la cual fue comunicada a sus seguidores.

Liga de Quito se pronuncia sobre el futuro de Tiago Nunes

Desde Ecuador, informaron que Sporting Cristal había puesto la mirada en Tiago Nunes ante la posibilidad de que sea desvinculado de Liga de Quito por las duras críticas que recibía de la afición universitaria. Ante ello, Eduardo Álvarez, gerente deportivo de LDU, se pronunció para revelar la postura sobre el futuro del brasileño.

En una entrevista al medio “Gol Sport Radio“ de Ecuador, el directivo declaró públicamente que confían absolutamente en la labor de Tiago Nunes, por lo que esperan que con el pasar de encuentros consiga el camino correcto en busca de obtener los resultados esperados. Adicional a esto, confirma que no ha existido conversaciones sobre una desvinculación cercana.

“Confiamos al 100% en Tiago (Nunes) y en su cuerpo técnico. Nunca ha existido una conversación pensando en el tema de su salida“, manifestó Eduardo Álvarez.

Gerente deportivo de LDU aclaró futuro de Tiago Nunes.

De esta manera, se va descartando la posibilidad de que Tiago Nunes regrese a Sporting Cristal de cara a la temporada 2026. El técnico brasileño desea hacer una gran campaña en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en el que Liga de Quito tendrá que enfrentar a clubes como Always Ready, Lanús y Mirassol.

Sporting Cristal con DT interino

A la espera de ir definiendo un DT definitivo en Sporting Cristal, la directiva celeste decidió que Iván Bulos tome las riendas del equipo ‘rimense‘ para el siguiente duelo ante CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026. El estratega nacional espera tener un gran debut para poder conseguir tres puntos claves en el Estadio Alberto Gallardo.

¿Qué clubes dirigió Tiago Nunes?