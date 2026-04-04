Sporting Cristal cerca de perder a futbolista titular para duelo ante Cerro Porteño: "Desgarro..."

Sporting Cristal volvió a sumar una nueva derrota en el Torneo Apertura y se aleja de la pelea por el primer campeonato de la Liga 1 2026. Los rimenses ahora deberán voltear la página y prepararse para su debut en la Copa Libertadores ante Cerro Porteño. Sin embargo, se conoció que están cerca de oficializar la baja de un futbolista titular para este duelo copero.

Sporting Cristal cerca de perder a futbolista titular para duelo ante Cerro Porteño

La última derrota ante CD Moquegua en el Estadio Alberto Gallardo ha representado un duro golpe para los rimenses en lo que va de la temporada, pues aviva su crisis deportiva y las críticas de los hinchas. Por si esto no fuese poco, el equipo ha venido atravesando bajas importantes en su plantel y ahora se conoció que un jugador podría sumarse a esta lista.

Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que durante la última fecha, el futbolista Cristiano Da Silva presentó molestias y tuvo que pedir su cambio a los 73 minutos de juego, encendiendo las alarmas en el comando técnico de Sporting Cristal.

Cristiano Da Silva puede perderse el debut en Libertadores tras salir lesionado ante CD Moquegua

En ese sentido, por el momento no se ha hecho oficial un parte médico, pero todo hace indicar que padece un desgarro. De confirmarse esta lesión no podrá ser considerado para el debut de los celestes en la Copa Libertadores de este miércoles. Una ausencia que lamentarán los hinchas ya que Cristiano es uno de los mejores jugadores del equipo.

De esta forma, las próximas horas serán claves para conocer el estado del jugador. El equipo vuelve a los entrenamientos este sábado con el objetivo de preparar su partido ante Cerro Porteño, por lo que es muy probable que evalúen el estado de salud de Cristiano Da Silva para definir si integra o no la lista de convocados.

Números de Cristiano Da Silva con Sporting Cristal

El futbolista brasileño llegó esta temporada a las filas de Sporting Cristal y desde su primer partido ha demostrado ser una de las principales figuras del equipo, aportando gran desequilibrio por la banda izquierda. Hasta el momento ha logrado disputar 12 partidos con los rimenses, donde ha aportado una asistencia.