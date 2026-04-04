Canal confirmado para ver Real Madrid vs Bayern Múnich por cuartos de final de Champions League

Este martes 7 de abril viviremos un nuevo ‘Clásico de Europa’ entre Real Madrid vs Bayern Múnich. Ambos elencos se enfrentarán por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en lo que será una final adelantada. Los ‘Blancos’ quieren seguir rumbo a la gran final, pero al frente tendrá a un equipo que viene en gran momento y poderío en ofensiva. Revisa dónde ver la transmisión.

Canal confirmado para ver Real Madrid vs Bayern Múnich

Tal como sucedió en toda la competición, el partido entre Real Madrid vs Bayern Múnich contará con la transmisión EN VIVO ONLINE mediante la señal exclusiva de ESPN y Disney Plus para todo el territorio sudamericano.

Por su parte, en España la transmisión EN DIRECTO de este emocionante cruce estará a cargo de los canales de Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones.

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO?

Estos son los canales que transmitirán el partido de Real Madrid vs Bayern Múnich en los distintos países del mundo.

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.

Brasil: TNT Brazil, Zapping, Claro TV Plus, Max Brazil, Sky Plus y Vivo Play.

Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

México: TNT Sports y Max México.

Panamá: Bluu, ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

Estados Unidos: Paramount Plus, TUDN USA, DAZN, Univision y TUDN App.

¿Cómo llegan Real Madrid y Bayern Múnich a los cuartos de final?

Real Madrid llega a este partido con la necesidad de conseguir un resultado positivo en casa para aumentar sus opciones de pasar a la siguiente ronda. La ‘Casa Blanca’ le puso fin a una racha de cinco victorias consecutivas tras caer ante el Mallorca en la fecha 30 de LaLiga.

Real Madrid buscará revertir el golpe de la derrota y vencer al Bayern Múnich

La buena noticia para los de Álvaro Arbeloa es que recuperaron a Kylian Mbappé en su plantel. El francés sigue siendo el máximo goleador y se perfila a ser titular en esta llave.

Bayern Múnich llega en gran momento de forma tras acumular 13 partidos sin perder

Por su parte, Bayern Múnich tiene una racha impresionante de 13 partidos sin conocer derrotas entre todas las competiciones. Los ‘Bávaros’ llegan con la moral en alto luego de la goleada al Atalanta en los octavos de final. Además, cuentan con Harry Kane, uno de los goleadores del torneo con 10 anotaciones.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs Bayern Múnich por los cuartos de final de Champions League?

El partido de ida entre Real Madrid vs Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League está programado para desarrollarse este martes 7 de abril desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Este duelo se desarrollará en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.