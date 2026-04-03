Cristiano Ronaldo volvió a los terrenos de juego tras superar su lesión y participó con un espectacular doblete en la victoria del Al-Nassr sobre Al-Najma por 5-2. Tras este triunfo, el equipo del ‘Bicho’ quedó como único líder de la Saudí Profesional League de Arabia Saudita con 70 unidades y le sacó seis de diferencia al Al-Hilal de Karim Benzema a falta de siete fechas para que culmine el torneo.

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Sin embargo, eso no es todo, pues gracias a su doblete, Cristiano Ronaldo se encuentra cada vez más cerca de los 1.000 goles profesionales. ¿Cuántos lleva actualmente? Actualmente, el delantero del Al-Nassr lleva anotados 967 tantos y le sacó una importante diferencia a su rival de toda la vida, Lionel Messi.

Así fue el gol 967 de Cristiano Ronaldo

¿Cuántos goles de diferencia le lleva Cristiano Ronaldo a Lionel Messi?

Con 1.288 partidos jugados y 967 goles a su favor, Cristiano Ronaldo está a tan solo 33 tantos de llegar a los 1.000 goles y convertirse en el primer jugador en tener esta cifra en el fútbol profesional. En cuanto a Lionel Messi, el astro argentino lleva anotados 902 conquistas en 1.147 partidos jugados. Es decir, el portugués le ha sacado una diferencia de 65 dianas.

Es preciso resaltar que Lionel Messi jugará con Inter Miami este sábado 8 de abril ante Austin FC en lo que será el estreno del nuevo estadio de las garzas. Encuentro en el que el argentino podría convertir un par de goles más y reducir la diferencia que tiene con Cristiano Ronaldo.