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Venezuela vs Irak por amistoso: día, hora y dónde ver el partido de la Vinotinto
La selección venezolana se medirá ante Irak en una nueva jornada de los amistosos de fecha FIFA este 9 de junio en Estados Unidos.
La selección venezolana deberá enfrentarse a Irak en una nueva jornada de los amistosos de fecha FIFA, en un encuentro que promete ser muy emocionante. La Vinotinto viene de caer por la mínima diferencia ante Turquía, por lo que ahora buscará reencontrarse con el triunfo y darle una alegría a su afición.
Por su parte, Irak llega tras empatar frente a España, selección que próximamente se medirá con Perú, por lo que afrontará este compromiso con mejor ánimo. Además, que se preparará para lo que será su participación en el Mundial 2026, donde debutará contra Noruega.
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¿Cuándo juega Venezuela vs Irak?
Este partido está previsto para este martes 9 de junio y se realizará en el SeatGeek Stadium de Chicago, recinto que cuenta con una capacidad para 28.000 espectadores.
Así luce el SeatGeek Stadium de Chicago
¿A qué hora se juega el partido entre Venezuela vs Irak?
Este partido está programado para seguirse desde las 8.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países del continente:
- Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
- Chile, Paraguay: 10.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay: 10.00 p. m.
- México (CDMX): 7.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami): 9.00 p. m.
¿Dónde ver Venezuela vs Irak
En Venezuela, el partido será transmitido por la señal abierta de Venevisión y Televen. Asimismo, la afición también podrá seguir todas las incidencias a través de SimpleTV.
Posibles alineaciones de Venezuela vs Irak
- Venezuela: Contreras, Ferraresi, Makoun, Herrera, Aramburu, Segovia, Martínez, Cáseres, Ramírez, Quintero, Mendoza.
- Irak: Fadhil, Doski, Hashem, Tahseen, Ismael, Ali, Al-Ammari, Farji, Jasim, Al Hamadi, Bayesh.
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