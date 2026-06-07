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Miguel Torres dio fuerte comentario contra la gestión de Velazco en Universitario: "Soberbia"

Miguel Ángel Torres no se guardó nada y dio rotunda crítica a la administración de Franco Velazco en Universitario de Deportes tras los fichajes fallidos de Sekou Gassama y Miguel Silveira.

Luis Blancas
Miguel Ángel Torres dio fuerte comentario contra la gestión de Franco Velazco en Universitario tras los fichajes fallidos de Sekou Gassama y Miguel Silveira
Miguel Ángel Torres dio fuerte comentario contra la gestión de Franco Velazco en Universitario tras los fichajes fallidos de Sekou Gassama y Miguel Silveira | Composición: Líbero
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La administración de Franco Velazco en Universitario de Deportes volvió a situarse en el centro de la discusión tras las críticas formuladas por Miguel Ángel Torres. El exfutbolista del club recurrió a sus redes sociales para manifestar su desacuerdo con algunas de las decisiones adoptadas en el área deportiva en los últimos meses tras los fichajes fallidos de Sekou Gassama y Miguel Silveira.

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Miguel Torres dio fuerte comentario contra la gestión de Franco Velazco en Universitario tras los fichajes fallidos de Sekou Gassama y Miguel Silveira

Sin aludir de forma directa a todos los aspectos de la administración vigente, Torres criticó lo que, a su juicio, revela una falta de criterio en ciertas decisiones. Para el exjugador crema, buena parte de los problemas que hoy atraviesa la institución se originó en fallos cometidos durante la planificación del plantel.

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, Miguel Ángel Torres afirmó que la soberbia puede acabar provocando efectos negativos cuando se impone a la capacidad de gestión. Sus palabras se entendieron como un reproche directo a quienes estuvieron a cargo de las incorporaciones de Sekou Gassama y Miguel Silveira, en este caso Franco Velazco.

Miguel Ángel Torres criticó a la administración de Franco Velazco en Universitario

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Ambos futbolistas arribaron a Ate con la expectativa de convertirse en elementos clave del equipo. No obstante, ninguno consiguió asentarse ni estar a la altura de lo que se esperaba de sus fichajes, una situación que ha generado distintas opiniones entre los hinchas y los analistas deportivos.

"Cuando se toman decisiones desde la soberbia y no desde la capacidad, el tiempo termina poniendo todo en su lugar. Hoy la U sigue atado a contrataciones que no dieron resultados y que ahora impiden incorporar refuerzos. El club termina pagando factura de los horrores de gestión", afirmó.

Torres también destacó que la vigencia de algunos contratos dificulta ahora la llegada de nuevos refuerzos para apuntalar la plantilla. Según indicó, estas decisiones siguen condicionando la planificación deportiva y económica del club de cara a los próximos mercados de fichajes.

Con sus palabras, el exadministrador volvió a poner sobre la mesa un debate que sigue vigente en el entorno merengue. En pleno proceso de reforzar su proyecto deportivo para encarar los desafíos de la temporada, Universitario sigue viendo cómo las contrataciones de Gassama y Silveira son consideradas dos de las apuestas más cuestionadas de los últimos años en la institución crema.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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