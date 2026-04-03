Sporting Cristal perdió 2-1 ante CD Moquegua por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, y posterior al encuentro, Juan Diego Lojas, jugador del cuadro moqueguano, se pronunció tras la victoria frente a los celestes y dio un rotundo calificativo a los dirigidos por Iván Bulos.
Juan Diego Lojas, futbolista de CD Moquegua, dio rotundo calificativo a Sporting Cristal tras ganarle 2-1
Lojas, futbolista de CD Moquegua, fue consultado sobre el partido que lograron ganar en condición de visita desde el Estadio Alberto Gallardo y sobre todo el nivel del rival, Cristal.
Para el jugador de 36 años, el elenco celeste es sin duda un fuerte contrincante por la historia y grandeza que tiene, sin embargo, supieron demostrar su juego logrando la victoria.
“Es un triunfo importante ante un rival de peso. Lo más valioso fue que mantuvimos nuestra idea de juego. El comando técnico supo neutralizar las fortalezas de Cristal”, señaló.
CD Moquegua ganó 2-1 a Sporting Cristal por la Liga 1
Además, Juan Diego Lojas explicó por qué no fue titular en el partido ante Sporting Cristal: “Hay una competencia interna muy fuerte y quienes tuvieron la oportunidad lo hicieron de gran manera”.
Por último, aseguró que el equipo viene evolucionando de forma positiva para alcanzar los objetivos principales que es permanecer y cupo a los torneos internacionales: “Me estoy sintiendo bien. Tenemos un grupo muy sólido y poco a poco nos vamos adaptando a lo que busca el comando técnico”.
Sporting Cristal perdió 2-1 ante CD Moquegua
Sporting Cristal no pudo ante su similar CD Moquegua y perdió 2-1 en el Estadio Alberto Gallardo por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este resultado complica a los rimenses con sus aspiraciones a conquistar el primer título del año, mientras que a los huanuqueños los beneficia por tratar de salir de la zona de abajo de la tabla de posiciones.
