- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- River Plate vs Belgrano
- Alianza Lima vs Géminis
- Semifinales Liga de Vóley
Prensa brasileña dio rotundo comentario al fichaje de Zé Ricardo a Cristal: "Rostros..."
Zé Ricardo fue presentado como nuevo técnico de Sporting Cristal y desde la prensa brasileña no se guardaron nada para dar un rotundo comentario.
Sporting Cristal presentó a Zé Ricardo como su flamante técnico en reemplazo de Paulo Autuori, quien de forma inesperada renunció al cargo. Tras ello, desde Brasil no pasó desapercibida esta nueva contratación y lanzaron un fuerte comentario sobre la llegada del entrenador brasileño a la Liga 1 del fútbol peruano.
PUEDES VER: Ex Flamengo que firmó con Cristal hasta 2027 se rindió en elogios ante los celestes: "Identidad"
Prensa de Brasil dio rotundo comentario al fichaje de Zé Ricardo a Sporting Cristal
Cristal anunció la llegada de Zé Ricardo como nuevo estratega hasta fines del 2027 con el claro objetivo de ganar el título de la Liga 1 y competir en la Copa Libertadores 2026.
Tras hacerse oficial, los medios brasileños no escatimaron esfuerzo y comenzaron a presentar noticias relacionadas con el flamante fichaje del cuadro cervecero.
Uno de los medios que fue de los primeros en pronunciarse fue el reconocido Ge.Globo, quien en primera instancia informó sobre la llegada de Zé Ricardo a Sporting Cristal, sin embargo, luego explicó que el entrenador tendrá una plantilla con algunos brasileños reconocidos y al final se preguntaron si realmente triunfará en el fútbol peruano.
Ge.Globo, medio brasileño, dio rotundo comentario sobre el fichaje de Zé Ricardo a Sporting Cristal
“Zé Ricardo asume el cargo de entrenador del Sporting Cristal de Perú. El ex técnico de Vasco da Gama, Flamengo, Botafogo, Inter y Cruzeiro ha firmado con el equipo peruano hasta diciembre de 2027”, comenzaron diciendo.
“El técnico se encontrará con rostros conocidos del fútbol brasileño. El delantero Felipe Vizeu y el mediocampista Gabriel, ambos con experiencia en el Flamengo, forman parte de la plantilla del Sporting Cristal ¿Tendrá éxito en el fútbol peruano?”, culminaron.
Zé Ricardo es nuevo técnico de Sporting Cristal
Zé Ricardo fue presentado como nuevo técnico de Sporting Cristal hasta 2027
Zé Ricardo, quien anteriormente estuvo como entrenador de Flamengo, Botafogo, Internacional, Cruzeiro y Vasco da Gama, entre otros, fue presentado como nuevo técnico de Sporting Cristal por dos años hasta diciembre de 2027 con el claro objetivo de lograr el título de la Liga 1 y hacer una buena campaña en la Copa Libertadores 2026.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
