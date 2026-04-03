Prensa brasileña dio rotundo comentario al fichaje de Zé Ricardo a Cristal: "Rostros..."

Alianza clasificó a la final de la Liga Vóley: ¿cuándo y contra quién jugará?

Zé Ricardo fue presentado como nuevo técnico de Sporting Cristal y desde la prensa brasileña no se guardaron nada para dar un rotundo comentario.

Prensa de Brasil dio rotundo comentario al fichaje de Zé Ricardo a Sporting Cristal
Prensa de Brasil dio rotundo comentario al fichaje de Zé Ricardo a Sporting Cristal | Composición: Líbero
Sporting Cristal presentó a Zé Ricardo como su flamante técnico en reemplazo de Paulo Autuori, quien de forma inesperada renunció al cargo. Tras ello, desde Brasil no pasó desapercibida esta nueva contratación y lanzaron un fuerte comentario sobre la llegada del entrenador brasileño a la Liga 1 del fútbol peruano.

Exfigura de Flamengo que firmó con Sporting Cristal hasta 2027 elogió al club celeste

PUEDES VER: Ex Flamengo que firmó con Cristal hasta 2027 se rindió en elogios ante los celestes: "Identidad"

Prensa de Brasil dio rotundo comentario al fichaje de Zé Ricardo a Sporting Cristal

Cristal anunció la llegada de Zé Ricardo como nuevo estratega hasta fines del 2027 con el claro objetivo de ganar el título de la Liga 1 y competir en la Copa Libertadores 2026.

Tras hacerse oficial, los medios brasileños no escatimaron esfuerzo y comenzaron a presentar noticias relacionadas con el flamante fichaje del cuadro cervecero.

Uno de los medios que fue de los primeros en pronunciarse fue el reconocido Ge.Globo, quien en primera instancia informó sobre la llegada de Zé Ricardo a Sporting Cristal, sin embargo, luego explicó que el entrenador tendrá una plantilla con algunos brasileños reconocidos y al final se preguntaron si realmente triunfará en el fútbol peruano.

Ge.Globo, medio brasileño, dio rotundo comentario sobre el fichaje de Zé Ricardo a Sporting Cristal

Ge.Globo, medio brasileño, dio rotundo comentario sobre el fichaje de Zé Ricardo a Sporting Cristal

“Zé Ricardo asume el cargo de entrenador del Sporting Cristal de Perú. El ex técnico de Vasco da Gama, Flamengo, Botafogo, Inter y Cruzeiro ha firmado con el equipo peruano hasta diciembre de 2027”, comenzaron diciendo.

“El técnico se encontrará con rostros conocidos del fútbol brasileño. El delantero Felipe Vizeu y el mediocampista Gabriel, ambos con experiencia en el Flamengo, forman parte de la plantilla del Sporting Cristal ¿Tendrá éxito en el fútbol peruano?”, culminaron.

Zé Ricardo es nuevo técnico de Sporting Cristal

Zé Ricardo fue presentado como nuevo técnico de Sporting Cristal hasta 2027

Zé Ricardo fue presentado como nuevo técnico de Sporting Cristal hasta 2027

Zé Ricardo, quien anteriormente estuvo como entrenador de Flamengo, Botafogo, Internacional, Cruzeiro y Vasco da Gama, entre otros, fue presentado como nuevo técnico de Sporting Cristal por dos años hasta diciembre de 2027 con el claro objetivo de lograr el título de la Liga 1 y hacer una buena campaña en la Copa Libertadores 2026.

Luis Blancas
Lo más visto

  1. Mr Peet se rendió en elogios hacia jugador de Universitario tras clásico con Alianza: "Genialidad"

  2. Carlos Zambrano y Miguel Trauco serán presentados en campeón del Perú: "Cláusulas disciplinarias"

  3. Prensa colombiana se rinde ante jugador de Universitario y advierte a Deportes Tolima: "Clave"

