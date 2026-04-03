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Ávila protagonizó tenso momento con hincha de Cristal tras derrota ante Moquegua: "Ahí eres valiente"
En zona mixta, el delantero rimense protagonizó un tenso momento con un hincha que le reclamó tras la derrota frente a Moquegua por la fecha 9 del Apertura.
Sporting Cristal cayó frente a CD Moquegua por lo que fue la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. El encuentro, disputado en el Alberto Gallardo, no fue como se esperaba, pues estuvo lleno y los seguidores celestes vieron caer a su equipo, lo que con esta derrota lo pone en el séptimo lugar del torneo local.
No obstante, tras el encuentro, en zona mixta, Irven Ávila, referente del club rimense, protagonizó un tenso momento con un hincha, a lo que el delantero no se quedó callado y no dudó en responderle: “Ahí eres valiente”, fueron las palabras del jugador antes de iniciar la conversación con L1 Max.
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Irven Ávila dio su análisis sobre la derrota de Sporting Cristal
Ávila no dudó en mandar un duro mensaje para algunos hinchas rimenses, que muchas veces no comprenden la situación que vive el club.
“Sabemos que la gente vive de resultados, o bueno, los que suelen llamarse hinchas, los hinchas incondicionales saben muchas veces que el fútbol es de esto. Muchas veces puedes estar bien, otras no tan bien, pero somos nosotros los únicos responsables”.
Además, recordó a Paulo Autuori, señalando que el entrenador brasileño siempre asumía la responsabilidad cuando las cosas no marchaban bien.
“Cuando se fue el profe Paulo, siempre él se echaba la culpa cuando las cosas no iban bien y creo que muchas veces él no era el responsable, éramos nosotros, porque nosotros ponemos la cara dentro del campo. Así es que hoy somos nosotros los responsables, hoy hacemos mea culpa nosotros. Si tenemos que mejorar en muchos aspectos, hay que hacerlo lo antes posible porque tenemos un torneo importante ya en pocos días”.
En otro momento, reconoció que el resultado no fue el esperado y que le hubiera gustado recibir a su nuevo entrenador Zé Ricardo de la mejor manera.
“Nos hubiera gustado recibir al nuevo técnico de la mejor manera, pero no es el resultado que esperábamos. Hay que voltear la página lo antes posible. Nos duele, nos sentimos incómodos, pero solo queda trabajar para revertir esta situación”.
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