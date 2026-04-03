Ex Flamengo que firmó con Cristal hasta 2027 se rindió en elogios ante los celestes: "Identidad"

Sporting Cristal inicia una nueva etapa tras la salida de Paulo Autuori, presentando a Zé Ricardo como su nuevo entrenador. El técnico brasileño, con experiencia en clubes destacados de Brasil como Flamengo, expresó su admiración por la historia y grandeza del equipo celeste en sus primeras declaraciones.

Exfigura de Flamengo que firmó con Sporting Cristal hasta 2027 elogió al club celeste

La llegada de Zé Ricardo como nuevo director técnico de Cristal fue anunciada oficialmente tras la salida de Autuori. En este contexto, el exentrenador de Flamengo envió un mensaje directo a los seguidores rimenses, elogiando la grandeza del club celeste.

Por otro lado, el brasileño aseguró que al firmar por la escuadra del Rímac lo hizo con mucho respeto y tiene el gran objetivo de alcanzar todas las metas planteadas bajo el esfuerzo.

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“Hola familia celeste, Contento de llegar a Sporting Cristal. Un club de mucha identidad y una historia muy linda. Asumo este reto con compromiso y responsabilidad. Juntos vamos a trabajar para que todo logremos el objetivo”, afirmó.

Cabe mencionar que la trayectoria de Zé Ricardo es amplia y ha logrado estar en grandes equipos brasileños como Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo, Cruzeiro e Internacional.

Zé Ricardo fue presentado como nuevo DT de Sporting Cristal

Zé Ricardo, ex Flamengo, fue presentado como nuevo técnico de Sporting Cristal hasta 2027

Sporting Cristal utilizó sus redes sociales para informar a su hinchada y público en general que acordaron con Zé Ricardo hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que asumirá el club celeste a mitad del Torneo Apertura y a poco del inicio de la Copa Libertadores 2026.

Zé Ricardo fue técnico de Flamengo

Zé Ricardo fue técnico y salió campeón con Flamengo de Brasil

La carrera como entrenador de Zé Ricardo empezó en Flamengo como entrenador de juveniles, luego interino y después el técnico principal. En su estadía en el ‘Mengao’ consiguió ganar la Copa Sao Paulo de Menores en 2016 y luego el Campeonato Carioca en la temporada 2017.