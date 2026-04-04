Sporting Cristal vs Cerro Porteño: estadio, entradas, fecha y hora del partido por Copa Libertadores

Dentro de poco se enfrentarán Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la primera jornada de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Por ello, a continuación te contamos la fecha, hora, estadio y canal de transmisión del importante partido por la competición Conmebol.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño se jugará este miércoles 8 de abril, según la programación publicada oficialmente por la misma Conmebol. Los celestes buscarán un triunfo que les haga olvidar el mal rato que viven en la Liga 1 2026.

Sporting Cristal comparte grupo con Cerro Porteño, Palmeiras y Junior.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 21.00 horas

Bolivia y Venezuela: 22.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 23.00 horas

México y Costa Rica: 20.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026 será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online en Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.

¿En qué estadio juega Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El partido se iba a realizar en el Estadio Alejandro Villanueva, pero con los últimos incidentes este fue clausurado temporalmente y ahora Sporting Cristal no tiene dónde recibir a Cerro Porteño. Recordemos que el Nacional está en mal estado y el Alberto Gallardo no cuenta con luces nocturnas. La opción más sensata sería ir al Estadio Miguel Grau del Callao, hogar de Sport Boys.