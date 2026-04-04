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Atención Cristal: Cerro Porteño goleó 3-0 a 2 de Mayo a poco de la Copa Libertadores

Sporting Cristal enfrentará a Cerro Porteño por la fecha 1 de la Copa Libertadores, y previo a ello 'El Ciclón de Barrio Obrero' goleó a 2 de Mayo.

Francisco Esteves
Cerro Porteño goleó 3-0 a 2 de Mayo.
Cerro Porteño goleó 3-0 a 2 de Mayo. | Foto: Cerro Porteño.
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Esta semana arranca la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, donde Sporting Cristal será uno de los representantes que tenga el Perú y debutará ante Cerro Porteño en condición de local. En ese sentido, el elenco de Paraguay acaba de golear 3-0 a 2 de Mayo y mete miedo a los del Rímac.

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

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Por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Paraguaya, el 'Ciclón de Barrio Obrero' venció cómodamente a su rival gracias a los goles de Ignacio Aliseda (2) y Jonathan Torres. De esta manera, sigue en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 32 unidades y solo por detrás de Olimpia que tiene cuatro puntos más.

Este marcador mete presión a Sporting Cristal, ya que esta semana chocará precisamente con Cerro Porteño en Lima por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026. Los celestes cayeron en el Grupo F, el cual comparte también con Palmeiras de Brasil y Junior de Colombia.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño

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Asimismo, hace poco los del Rímac chocaron con 2 de Mayo por el torneo internacional de la Conmebol y apenas pudieron obtener la clasificación en penales, por lo que de cierta forma podemos decir que, teniendo en cuenta su goleada, el 'Ciclón' se encuentra en un mejor momento y mayor nivel que la escuadra 'cervecera'.

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño

El partido de la Copa Libertadores será este miércoles 8 de abril desde las 21.00 horas. Asimismo, la transmisión del encuentro será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica. También podrás verlo online en Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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