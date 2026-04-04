Canal confirmado para ver Universitario vs Deportes Tolima por fase de grupos de Copa Libertadores
Universitario se enfrentará a Deportes Tolima por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026. Revisa aquí el canal de transmisión del compromiso.
Universitario de Deportes venció a Alianza Lima y recuperó la confianza luego de sus últimos resultados, por lo que ahora está totalmente centrado en la Copa Libertadores 2026. Los merengues visitarán a Deportes Tolima este martes 7 de abril por la primera fecha de la fase de grupos en condición de visitante, con el objetivo de iniciar con pie derecho el certamen internacional. Por ello, aquí te dejamos el canal confirmado que transmitirá este cotejo.
El partido de Universitario vs Deportes Tolima por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores contará con la transmisión en exclusiva por la señal EN VIVO de ESPN para Perú, Colombia y gran parte de los países de Sudamérica.
De esta forma, este compromiso también estará disponible de forma ONLINE mediante Disney Plus. Cabe señalar que deberás contar con una suscripción premium para ver este partido copero.
Universitario comenzará su participación en la Copa Libertadores enfrentando a Deportes Tolima
¿Qué canal transmite partido de Universitario vs Deportes Tolima?
Si quieres ver el partido entre Universitario vs Deportes Tolima tendrás que estar atento a los siguiente canales de transmisión, dependiendo el país en donde te encuentres.
- Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.
- Brasil: Paramount Plus.
- Argentina: Fox Sports 3 y Disney Plus.
- Chile: ESPN 5 y Disney Plus.
- Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.
- Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.
- México: Disney Plus.
- Panamá: Disney Plus.
- Puerto Rico: Fanatiz.
- Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, fuboTV, beIN Sports Connect.
- España: LaLiga Plus.
¿Cómo llega Universitario al partido ante Deportes Tolima?
Universitario de Deportes no atraviesa su mejor momento en la temporada, luego de haberse dejado puntos importantes en la Liga 1 y las constantes críticas por el planteamiento táctico de Javier Rabanal. No obstante, los cremas llegan con la motivación de demostrar resiliencia y darle la vuelta la situación.
Universitario busca iniciar con pie derecho en la Copa Libertadores 2026.
Para ello, cuenta en su esquema con grandes jugadores como Jairo Concha, Caín Fara, Miguel Silveira, entre otros que vienen destacando. No obstante, su gran peligro está en la ofensiva donde Lisandro Alzugaray y Álex Valera han conformado una gran dupla con peligro.
Universitario vs Deportes Tolima: historial de enfrentamientos
En toda su historia, Universitario solo ha enfrentado en cuatro ocasiones a Deportes Tolima, obteniendo un saldo parejo.
- 24/09/1997 | Deportes Tolima 1-0 Universitario | Copa Conmebol
- 15/10/1997 | Universitario 2-0 Deportes Tolima | Copa Conmebol
- 18/03/1983 | Universitario 2-2 Deportes Tolima | Copa Libertadores
- 26/04/1983 | Deportes Tolima 1-1 Universitario | Copa Libertadores
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Hotel New Lima
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más
PRECIOS/ 55.00
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90