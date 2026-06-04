México en el Mundial 2026: cuándo juega, horario, dónde ver y fixture de partidos

La selección mexicana ya conoce a los equipos que enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026, torneo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México. El combinado azteca buscará avanzar a la siguiente ronda en una zona que promete partidos de alta exigencia. Por ello, en esta nota te mostramos cuándo juega, el fixture completo, los horarios, dónde ver sus cotejos y la lista de 26 convocados.

¿Cuándo juega México?

Como parte de su preparación para la máxima cita del fútbol, el equipo dirigido por Javier El Vasco Aguirre disputa una serie de encuentros. En su más reciente presentación logró una victoria por 1-0 frente a Australia, mientras que su último amistoso previo a la Copa del Mundo 2026 será ante Serbia, duelo programado para el jueves 4 de junio.

Luego de eso, el debut de México en el Mundial 2026 está previsto para el jueves 11 de junio, cuando se enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. Sus próximos rivales serán República Checa y Corea del Sur.

Fixture de partidos de México en el Mundial 2026 y horarios

La Tricolor forma parte del grupo A junto con República Checa, Sudáfrica y Corea del Sur. Además, contará con la ventaja de disputar todos sus compromisos de esta primera etapa en territorio mexicano, condición que podría convertirse en un factor importante en sus aspiraciones de clasificación.

México vs. Sudáfrica : jueves 11 de junio a las 2.00 p. m. (hora peruana) en Ciudad de México

: jueves 11 de junio a las 2.00 p. m. (hora peruana) en Ciudad de México México vs. Corea del Sur : jueves 18 de junio a las 8.00 p. m. (hora peruana) en Guadalajara

: jueves 18 de junio a las 8.00 p. m. (hora peruana) en Guadalajara México vs. República Checa: miércoles 24 de junio a las 8.00 p. m. (hora peruana) en Ciudad de México

¿Dónde ver el Mundial 2026 en México?

VIX : transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 a través de su plataforma de streaming.

: transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 a través de su plataforma de streaming. TV Azteca : transmitirá 32 partidos, incluidos todos los encuentros de la selección mexicana, las semifinales y la final, a través de Azteca 7 y Azteca Uno.

: transmitirá 32 partidos, incluidos todos los encuentros de la selección mexicana, las semifinales y la final, a través de Azteca 7 y Azteca Uno. TUDN (TelevisaUnivisión): transmitirá 32 partidos, incluidos todos los encuentros de la selección mexicana, las semifinales y la final, a través de Canal 5, Canal 9 y Las Estrellas.

Lista de 26 convocados de México para el Mundial 2026