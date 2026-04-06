Universitario de Deportes voltea la página luego del clásico y se enfoca netamente en su enfrentamiento de este martes ante Deportes Tolima por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026. Los cremas quieren iniciar con un triunfo en la fase de grupos y en la previa recibió una grandiosa noticia que los impulsará para quedarse con los tres puntos. Te contamos los detalles.

Universitario recibió gratificante noticia e ilusiona a hinchas con su debut en Copa Libertadores

Los cremas llegan con la moral en alto luego de la victoria en el clásico. Sin embargo, este partido terminó dejando gran preocupación en los hinchas luego de que varios jugadores de Universitario terminaran sentidos. Nos referimos a Lisandro Alzugaray, José Carabalí y Andy Polo.

No obstante, durante la transmisión del programa ‘Al Límite’, el periodista deportivo Gustavo Peralta brindó una gratificante noticia para los hinchas, ya que reveló que los jugadores de la ‘U’ se lograron recuperar de sus molestias y el comando técnico decidió que realicen el viaje rumbo a Colombia.

Video: Al Límite

“Sí, terminaron varios jugadores sentidos. Sin embargo, la información es que Alzugaray, Carabalí y Andy Polo van a viajar al partido de Copa Libertadores. No tienen nada grave. Viajan todos”, fue la información que compartió el citado comunicador.

Recordemos que Lisandro Alzugaray y José Carabalí tuvieron que salir de cambio antes de finalizar el partido tras acusar lesiones y aunque no parecían de gravedad, la cercanía del partido ante Deportes Tolima, encendió las alarmas. Mismo caso que con Andy Polo, quien tuvo que exigirse y finalizó el clásico jugando lesionado.

Sin embargo, ahora solo resta la oficialización por parte del club para que los tres jugadores integren la lista de convocados para el debut en el torneo internacional. Una noticia importante para los intereses del DT Javier Rabanal, ya que son considerados jugadores esenciales en su esquema titular.

Universitario y su historial ante Deportes Tolima

Universitario y Deportes Tolima se han enfrentado en cuatro partidos a lo largo de la historia teniendo un saldo pareja, sin ningún equipo que saque ventaja. En estos cuatro enfrenamientos, los cremas han sumado una victoria, dos empates y una derrota. El último partido entre ambos fue en 1997 con victoria del cuadro colombiano por 1-0.