¿A qué hora juega Universitario vs Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026?

Universitario de Deportes visitará a Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro por la primera fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. A continuación te contamos el horario confirmado del partido según el país en el que te encuentres viviendo, para que no te pierdas ni un segundo del emocionante cotejo internacional.

¿Cuándo juega Universitario vs. Deportes Tolima?

El partido entre Universitario y Deportes Tolima está programado para este martes 7 de abril en Colombia. Recordemos que en el Grupo B de la competición Conmebol también se encuentran participando Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile.

¿A qué hora juega Universitario vs. Deportes Tolima?

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

México y Costa Rica: 20.00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 21.00 horas

Bolivia y Venezuela: 22.00 horas

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 23.00 horas

España: 3.00 horas (del miércoles 8)

Universitario vs. Deportes Tolima: posibles alineaciones

Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Leandro Alzugaray y Alex Valera.

Deportes Tolima: Volpi; Arrieta, Mera, Pedrozo, Hernández; Rovira, Guzmán; González, Torres, Parra; Sandoval.

¿Cómo llega Universitario?

Universitario de Deportes llega en un gran momento debido a que derrotó a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano y escaló posiciones en la Liga 1. Por ello, ahora quiere comenzar con pie derecho la Copa Libertadores ante Deportes Tolima, que es un rival directo en la lucha por clasificar a los octavos de final del certamen continental más importante de la Conmebol.