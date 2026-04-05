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¿A qué hora juega Universitario vs Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026?
Revisa el horario confirmado del partido entre Universitario vs. Deportes Tolima por la fecha 1 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.
Universitario de Deportes visitará a Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro por la primera fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. A continuación te contamos el horario confirmado del partido según el país en el que te encuentres viviendo, para que no te pierdas ni un segundo del emocionante cotejo internacional.
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¿Cuándo juega Universitario vs. Deportes Tolima?
El partido entre Universitario y Deportes Tolima está programado para este martes 7 de abril en Colombia. Recordemos que en el Grupo B de la competición Conmebol también se encuentran participando Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile.
¿A qué hora juega Universitario vs. Deportes Tolima?
Te brindamos el horario según tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 20.00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 21.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 22.00 horas
- Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 23.00 horas
- España: 3.00 horas (del miércoles 8)
Universitario vs. Deportes Tolima: posibles alineaciones
Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Leandro Alzugaray y Alex Valera.
Deportes Tolima: Volpi; Arrieta, Mera, Pedrozo, Hernández; Rovira, Guzmán; González, Torres, Parra; Sandoval.
¿Cómo llega Universitario?
Universitario de Deportes llega en un gran momento debido a que derrotó a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano y escaló posiciones en la Liga 1. Por ello, ahora quiere comenzar con pie derecho la Copa Libertadores ante Deportes Tolima, que es un rival directo en la lucha por clasificar a los octavos de final del certamen continental más importante de la Conmebol.
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