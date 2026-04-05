Prensa extranjera reaccionó escandalizada a la 'expulsión' de Advíncula en Alianza Lima: "Fue..."

Durante el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que se llevó a cabo en el Estadio Monumental de Ate, sucedió algo totalmente inédito que ha dado la vuelta al mundo: Luis Advíncula fue expulsado antes del minuto de juego. Luego de tal acontecimiento, la prensa extranjera reaccionó totalmente asombrada por la irresponsable acción del lateral peruano.

Por una dura entrada contra Jairo Concha, Jordi Espinoza le mostró la tarjeta roja al 'Rayo' y dejó con uno menos a los blanquiazules, aunque esto fue efímero debido a que el VAR corrigió el error del árbitro y finalmente quedó solo en una cartulina amarilla. Esto generó que diversos medios internacionales se pronuncien, sobre todo porque recordó a la vez que le sucedió algo similar jugando para Boca Juniors, en un duelo de Copa Sudamericana frente a Cruzeiro.

“Apenas en un minuto y medio de juego, Luis Advíncula disputó un balón con Jairo Concha y el mediocampista interno de la 'U' cayó. Si bien en un inicio el árbitro Jordi Espinoza parecía amonestarlo, la situación escaló rápidamente hacia una expulsión”, indicó ESPN de Argentina instantes después de lo sucedido en el Estadio Monumental de Ate.

ESPN y la reacción a la roja de Advíncula.

“Insólito: el VAR salvó a Advíncula de una expulsión en el clásico a los 40 segundos. El peruano, exjugador de Boca, vio la tarjeta roja luego de dar un codazo con el partido recién comenzado. El árbitro Jordi Espinoza rectificó su decisión luego de revisar la jugada”, agregó TyC Sports, resaltando el clásico entre Alianza Lima y Universitario.

TyC también reaccionó a la roja de Advíncula.

“Luis Advíncula fue expulsado a los 41 segundos del clásico del fútbol peruano. El experimentado lateral del Alianza Lima le entró duro a Jairo Concha, de Universitario, y vio la tarjeta roja directa muy temprano”, señaló el portal Montevideo de Uruguay, dejando en claro que la acción de Luis Advíncula dio la vuelta al mundo.