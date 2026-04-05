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Paolo Guerrero explotó tras perder ante la 'U' y protagonizó altercado con camarógrafo e hinchas

¿Se vendrá sanción? Paolo Guerrero intentó agredir a un camarógrafo y realizó polémicos gestos a la hinchada de Universitario luego de perder el clásico con Alianza Lima.

Angel Curo
Paolo Guerrero explotó tras perder ante la 'U' y protagonizó altercado con camarógrafo e hinchas
Paolo Guerrero explotó tras perder ante la 'U' y protagonizó altercado con camarógrafo e hinchas | Composición: Líbero
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Alianza Lima no logró la hazaña y cayó derrotado en el clásico ante Universitario por la fecha nueve de la Liga 1 Apertura. Uno de los jugadores que más frustrados se vio en el duelo fue Paolo Guerrero, quien al término del partido protagonizó un tenso momento con un camarógrafo e increpó a la hinchada crema en el Estadio Monumental.

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Paolo Guerrero explotó tras derrota y protagonizó altercado con camarógrafo e hinchas

Paolo Guerrero no tuvo su mejor actuación en el clásico del fútbol peruano y terminó siendo superado por los defensores rivales. Por ello, el delantero evidenció su molestia al finalizar el encuentro y no ocultó su frustración al retirarse del campo del Estadio Monumental.

Recientemente se viralizó un video grabado por un hincha de Universitario desde la tribuna de Occidente, donde se observa al ‘Depredador’ abandonando el terreno de juego. En las imágenes, el atacante reacciona con evidente enojo al notar que un camarógrafo de la Liga 1 lo estaba grabando, llegando incluso a intentar empujarlo.

Acto seguido, Paolo Guerrero se dirigió al túnel rumbo a los vestuarios y, ante los constantes gritos de los hinchas de la ‘U’, terminó respondiendo con gestos hacia la tribuna. El ‘9’ de Alianza Lima se señaló el pecho e hizo un gesto de número uno con su mano derecha.

El delantero nacional finalmente entró al túnel de vestuarios, concluyendo así la situación. Las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales gracias a los aficionados. Lo llamativo es que esto ocurre en medio de las continuas disputas entre las directivas de los dos clubes debido a las acusaciones que se han presentado mutuamente.

Paolo Guerrero criticó el juego de Universitario

Por otro lado, Paolo Guerrero habló en la zona mixta e hizo pública su frustración por haber perdido el clásico e hizo un inédito análisis sobre el rendimiento de Universitario, señalando que jugaron “a base de pelotazos”.

“Da bronca perder con un equipo así a base de pelotazos, no nos hicieron daño. Nosotros tratábamos de jugar y llegar arriba a los hombres libres. Duele mucho perder así”, indicó.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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