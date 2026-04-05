Mr Peet apuntó contra Paolo Guerrero tras derrota de Alianza Lima con Universitario: "No puede..."

Alianza Lima no logró sacar su mejor desempeño en el campo y terminó cayendo por la mínima ante Universitario de Deportes en el clásico de la Liga 1. Luego de este resultado, Mr Peet se pronunció en su programa y fue contundente al expresar su molestia contra Paolo Guerrero luego de la derrota.

Mr Peet apuntó contra Paolo Guerrero tras derrota de Alianza Lima en el clásico

Luego de la derrota de Alianza Lima, Mr Peet utilizó su programa ‘Madrugol’ para evidenciar su descontento con Paolo Guerrero, ya que considera que el delantero no estuvo concentrado al 100 % en el partido contra Universitario, ya que durante la semana estuvo grabando la edición de su podcast, el cual se estrenó luego del clásico.

"Se lo dije a la gente de Alianza en su momento, yo no sé si esto se grabó el lunes, martes o jueves. Lo dije hace unas semanas en ganador, cuando dije que hay que estar enfocados. Entonces, en medio del dolor y de lo mal que hemos jugado, el hincha de Alianza no puede ver esto hoy (a Paolo Guerrero en su podcast), hay que tener un poco de tino", enfatizó.

Video: Madrugol

En ese sentido, el comunicador señaló que se comunicó con gente dentro del club para expresar su preocupación por la falta de enfoque de Guerrero y le indicaron que iban a conversar para evitar estas situaciones. En esa línea, remarcó la importancia de enfocarse para conseguir el título nacional a final de temporada.

"Se lo dije a la gente de Alianza y no me interesa que me miren mal. Hay que usar la cabeza, hay que enfocarnos en el objetivo que es el campeonato. Porque no siempre se juega bien, hay que ser inteligentes y criteriosos. Les dije, esto no puede ser. 'Si, vamos a hablar para que lo piense', me dijeron. No hay nada que pensar, va a llegar un momento que las cosas no salgan y nos va a quitar tranquilidad", acotó.

Finalmente, remarcó que no le da importancia a posibles represalias en contra de su trabajo. "Evitemos distracciones, la gente ve eso cuando termina el clásico. Evitemos malos entendidos, porque hay gente que quiere jugar. Yo opino por Alianza, porque los jugadores pasan pero la institución queda. No me interesa si me miran mal, no me hablan o no me dan entrevistas. Yo no vivo de eso”, finalizó.

Próximo partido de Alianza Lima

Los blanquiazules tendrán varios días para planificar su próximo encuentro ante ADT por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Este encuentro se jugará el próximo martes 14 de abril en la ciudad de Tarma.