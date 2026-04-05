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Javier Rabanal, DT de Universitario, dio fuerte calificativo sobre Alianza: "Vino a encerrarse"

El técnico Javier Rabanal analizó la victoria de Universitario en el clásico y no dudó en dejar una fuerte opinión sobre el estilo de juego de Alianza Lima.

Angel Curo
Javier Rabanal, DT de Universitario, dio fuerte calificativo sobre Alianza Lima
Javier Rabanal, DT de Universitario, dio fuerte calificativo sobre Alianza Lima | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes logró una victoria importante en el clásico ante Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Los cremas hicieron respetar su localía en el Estadio Monumental y se metieron de lleno en la pelea por el liderato. Luego del partido, el DT Javier Rabanal se pronunció y dejó un inédito concepto sobre el estilo de juego de los blanquiazules.

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Javier Rabanal, DT de Universitario, dio fuerte calificativo sobre Alianza Lima

En medio de los cuestionamientos por su desempeño como técnico de Universitario, Javier Rabanal logró revertir las críticas tras vencer al eterno rival. Por ello, declaró en conferencia de prensa y reveló la clave para que su equipo logre quedarse con la victoria.

Según explicó, el triunfo se dio porque el equipo supo mantener la calma y no cayó en la ansiedad en ningún momento del partido. No obstante, lo más llamativo de sus declaraciones fue cuando afirmó que Alianza Lima llegó con la intención de empatar y se mantuvo replegado durante gran parte del encuentro, salvo cuando se vio en desventaja en el marcador.

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"Clave ha sido entender el partido como todos los que hemos jugado en casa, con un rival que quería claramente el empate y ha jugado todas su cartas a empatar, salvo cuando les hicieron el gol y salieron más adelante con balones largos. La clave ha estado en no desesperarnos y seguir intentando. Al final todos los equipos vienen al Monumental a encerrarse, ya está visto que si Alianza vino aquí a encerrarse lo van a hacer todos y no te puedes desesperar, expresó.

Sin embargo, Rabanal también fue enfático al elogiar la gran calidad que tienen los ‘íntimos’ en su plantel, asegurando que son el equipo más peligroso en el contrataque de toda la Liga 1.

Alianza tiene más calidad que el promedio de los equipos para salir a la contra, ellos si te pueden hacer más daño que los otros equipos", acotó el estratega español.

Universitario aumentó su buena racha contra Alianza Lima

Con esta victoria, Universitario sumó 8 partidos sin perder ante Alianza Lima por el clásico del fútbol peruano, los cremas han sumado 4 victorias y la misma cantidad de empates. Su última derrota fue el 19 de febrero de 2023.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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