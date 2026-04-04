Mr. Peet y su postura sobre si Advíncula debió ser expulsado ante Universitario: “La conclusión...”

¡Muy molesto! En una reciente edición del programa 'Madrugol', Mr. Peet dio su análisis sobre la derrota de Alianza Lima frente a Universitario de Deportes por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. Desde su perspectiva, no dudó en señalar a Luis Advíncula por su bajo rendimiento. Además, dio a conocer su postura con respecto a si ‘Lucho’ debió ser expulsado tras una fuerte acción contra Jairo Concha.

Para el periodista deportivo, el nivel que presentó el equipo fue muy bajo, y jugadores como Advíncula, que son de jerarquía, no dieron la talla.

Mr. Peet arremetió contra Advíncula por su bajo rendimiento

En su análisis, el conjunto blanquiazul tuvo un partido mezquino, generando pocas situaciones.

“Lo de Alianza fue mezquino, mezquino con algunas situaciones y algunas actuaciones muy por debajo del nivel. Y a mí me molesta cuando no reconocemos o no asumimos nuestros errores o nuestros defectos y miramos hacia el otro lado o buscamos responsabilizar a terceros, como por ejemplo el árbitro”, empezó diciendo el periodista.

En otro momento, Mr. Peet no dudó en señalar que Advíncula debió ser expulsado al minuto 5 tras su choque con Jairo Concha.

“Advíncula sí tuvo que haber sido expulsado en el arranque del partido. O sea, ya no joda*** más con que sí, que por aquí, que nos metieron, que no. No, Advíncula sí tuvo que haber sido expulsado en el arranque del partido. Advíncula sí tuvo que haber sido expulsado y lo vi, lo vi el partido en casa y en casa llegamos a la conclusión de que Advíncula se tuvo que haber ido expulsado”, complementó el periodista.



