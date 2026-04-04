Polémica en el clásico: Luis Advíncula fue expulsado, pero tras revisar el VAR cambiaron de opinión

En los primeros minutos del primer tiempo, Luis Advíncula fue expulsado tras un fuerte choque contra Jairo Concha durante el desarrollo del Universitario de Deportes vs. Alianza Lima. Esto pudo haber condicionado al club íntimo, ya que quedarse con uno menos desde el inicio habría sido un factor determinante en el desarrollo del encuentro.

No obstante, luego de una minuciosa revisión de la jugada, el árbitro Jordi Espinoza anuló la tarjeta roja y solo amonestó al 'Rayo' con tarjeta amarilla, por lo que deberá cuidarse en lo que resta del partido que se celebra en el Estadio Monumental por la fecha 9 del Torneo Apertura.

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Luis Advíncula fue expulsado

Se jugaba el minuto cinco del compromiso cuando 'Lucho' fue a disputar un balón dividido; no obstante, tras el choque, su antebrazo golpeó la nuca de Concha. En un primer momento, el árbitro sacó la tarjeta roja; sin embargo, tras revisar el VAR, se anuló la decisión, dejando asombrados incluso al propio Javier Rabanal, quien no podía creer que el jugador blanquiazul no fuera expulsado.

A pesar de los reclamos por parte de los jugadores cremas, Espinoza no dudó y corrigió su decisión, reanudando así el encuentro, que hasta la publicación de esta nota se encuentra 0-0.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima?

El partido entre Universitario y Alianza Lima será transmitido en vivo por L1 MAX mediante los operadores Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable y Win TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto aquí, en Libero, con la cobertura completa.