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Mr. Peet reveló su sentir tras confirmarse que no narrará el 'U' vs Alianza: "Lo único que se..."
En una reciente edición del programa ‘Madrugol’, Mr. Peet habló sobre el clásico peruano, dando a conocer su sentir tras confirmarse que no será el narrador oficial del partido.
El clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima ha despertado la atención de todos los hinchas, tanto por su desarrollo, así como por conocer quién le dará voz al partido. Recientemente se confirmó que Daniel Kanashiro será el narrador oficial. Ante ello, Mr. Peet se pronunció en su programa ‘Madrugol’ y expresó sus sentir por no participar en el encuentro correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1.
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De acuerdo con Mr. Peet, la razón por la cual no estará presente en el duelo es que, como se sabe, Kanashiro es el encargado de cubrir los partidos que tiene la ‘U’, por lo que, en este caso, al ser local el conjunto crema, le corresponde a él.
Mr. Peet reveló su sentir tras confirmarse que no narrará el Universitario vs Alianza
"Ustedes saben que los partidos de local de Universitario los narra Daniel Kanashiro, a él le corresponden los partidos de la 'U', ya eso se sabía", empezó diciendo el periodista deportivo.
Aunque, dio a conocer que estará presente en algún partido de la fecha 9 pero dejó en claro que no es el clásico peruano. "Yo no tengo la programación, pero lo único que se es que me toca un partido que no es el clásico".
Aun así, Mr. Peet afirmó que sí será el encargado de narrar el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en el Torneo Clausura, ya que dicho encuentro está programado para disputarse en el Estadio de Matute.
"A mí me toca el clásico cuando es en Matute. Desde mi vuelta al relato, que fue en agosto del 2024, solo he narrado un clásico, que es el que terminó 1-1. El clásico de ahora lo narra Daniel Kanashiro. A mí me dicen Peter te toca tal partido y ya", finalizó.
¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima?
Cabe señalar que el clásico entre Alianza Lima y Universitario está previsto para el sábado 4 de abril a las 8.00 p. m. en el Estadio Monumental.
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