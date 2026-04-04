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Campeón con Alianza Lima celebró el triunfo de Universitario en el clásico: "Vamos"

Salió campeón con Alianza Lima y estalló de emoción tras el triunfo de Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano.

Jesús Yupanqui
Ex Alianza Lima celebró el triunfo de Universitario en el clásico.
Ex Alianza Lima celebró el triunfo de Universitario en el clásico. | Créditos: Carlos Felix / URPI -LR
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Universitario ganó 1-0 a Alianza Lima en el Estadio Monumental y sigue vivo en la pelea por el título del Torneo Apertura 2026. Tras finalizar el compromiso, Jairo Concha expresó su emoción por el resultado.

Luis Advíncula fue expulsado en los primeros minutos. Foto: composición Líbero/L1 Max

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En un vídeo que Universitario compartió en sus redes sociales, se aprecia a Jairo Concha feliz por el triunfo y señaló: ‘¡Vamos!’.

Jairo Concha fue una de las figuras del clásico. Asumió la conducción de Universitario y no dudó en retroceder metros en la cancha para cumplir labores defensivas.

Jairo Concha fue bicampeón con Alianza Lima

Jairo Concha es uno de los pocos jugadores peruanos que ganó un bicampeonato con Alianza Lima y Universitario. En las temporadas 2021 y 2022, el volante levantó el título de la Liga 1 con la camiseta blanquiazul.

Sin embargo, tras tres temporadas en Alianza Lima, Jairo Concha decidió firmar con Universitario (en el 2024). En su presentación, el jugador confesó que es hincha del cuadro crema.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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