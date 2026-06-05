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Perú vs Haití y la abismal diferencia de valor: dos jugadores valen más que la selección peruana
Aunque muchos desconocen a los jugadores haitianos, el equipo caribeño cuenta con futbolistas de gran nivel que militan en la Premier League.
La selección peruana tendrá este viernes 5 de junio un duro choque ante Haití. Aunque muchos desconocen a los jugadores con los que cuenta el conjunto caribeño, la realidad es que posee futbolistas de gran nivel valorizados en millones de euros. Gracias a ello, los haitianos llegan ilusionados con realizar una destacada participación en el Mundial 2026, certamen para el que ya aseguraron su clasificación.
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Perú vs Haití y la abismal diferencia de valor entre ambas selecciones
Antes de este duelo, muchos se preguntan si existe una gran diferencia económica entre ambos equipos, y la respuesta es sí. Haití cuenta con dos figuras que militan en la Premier League, considerada por muchos la liga más competitiva del mundo, cuyos valores de mercado combinados superan al de toda la selección peruana.
A continuación, el valor de mercado de ambos elencos:
|Perú
|Valor de mercado
|Haití
|Valor de mercado
|Erick Noriega
|€5,0 millones
|Wilson Isidor
|€18,0 millones
|Marcos López
|€4,0 millones
|Jean-Ricner Bellegarde
|€16,0 millones
|Oliver Sonne
|€4,0 millones
|Danley Jean Jacques
|€3,0 millones
|Fabio Gruber
|€3,0 millones
|Josué Casimir
|€3,0 millones
|Jairo Concha
|€1,6 millones
|Hannes Delcroix
|€2,0 millones
¿Dónde ver Perú vs. Haití EN VIVO?
La transmisión del partido entre Perú vs. Haití, por un amistoso internacional de fecha FIFA, se verá por las señales abiertas de América TV (canal 4) y ATV (canal 9). Asimismo, estará disponible en el servicio de paga de Movistar Deportes (canal 3 de Movistar TV), según la elección del televidente.
Del mismo modo, tienes la opción de sintonizarlo EN VIVO por internet desde las aplicaciones de América TV GO y Movistar TV App, disponibles en PC, Smart TV y teléfono móvil.
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