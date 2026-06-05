0
EN VIVO
Previa de Perú vs Haití
LO ÚLTIMO
Sporting Cristal anunció el fichaje de Hernán Barcos

Perú vs Haití y la abismal diferencia de valor: dos jugadores valen más que la selección peruana

Aunque muchos desconocen a los jugadores haitianos, el equipo caribeño cuenta con futbolistas de gran nivel que militan en la Premier League.

Antonio Vidal
Las diferencias de valor entre Perú y Haití previo a su amistosos. Foto: composición Líbero/IG
Las diferencias de valor entre Perú y Haití previo a su amistosos. Foto: composición Líbero/IG
COMPARTIR

La selección peruana tendrá este viernes 5 de junio un duro choque ante Haití. Aunque muchos desconocen a los jugadores con los que cuenta el conjunto caribeño, la realidad es que posee futbolistas de gran nivel valorizados en millones de euros. Gracias a ello, los haitianos llegan ilusionados con realizar una destacada participación en el Mundial 2026, certamen para el que ya aseguraron su clasificación.

Erick Noriega habló previo al Perú vs Haití. Foto: composición Líbero/Desvelados por el Mundial/ESPN

PUEDES VER: Erick Noriega y su postura tras exigente pedido de Menezes previo al Perú vs Haití: "No tenemos..."

Perú vs Haití y la abismal diferencia de valor entre ambas selecciones

Antes de este duelo, muchos se preguntan si existe una gran diferencia económica entre ambos equipos, y la respuesta es sí. Haití cuenta con dos figuras que militan en la Premier League, considerada por muchos la liga más competitiva del mundo, cuyos valores de mercado combinados superan al de toda la selección peruana.

A continuación, el valor de mercado de ambos elencos:

PerúValor de mercadoHaitíValor de mercado
Erick Noriega€5,0 millonesWilson Isidor€18,0 millones
Marcos López€4,0 millonesJean-Ricner Bellegarde€16,0 millones
Oliver Sonne€4,0 millonesDanley Jean Jacques€3,0 millones
Fabio Gruber€3,0 millonesJosué Casimir€3,0 millones
Jairo Concha€1,6 millonesHannes Delcroix€2,0 millones

¿Dónde ver Perú vs. Haití EN VIVO?

La transmisión del partido entre Perú vs. Haití, por un amistoso internacional de fecha FIFA, se verá por las señales abiertas de América TV (canal 4) y ATV (canal 9). Asimismo, estará disponible en el servicio de paga de Movistar Deportes (canal 3 de Movistar TV), según la elección del televidente.

Del mismo modo, tienes la opción de sintonizarlo EN VIVO por internet desde las aplicaciones de América TV GO y Movistar TV App, disponibles en PC, Smart TV y teléfono móvil.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¡Oficial! Sporting Cristal presentó a Hernán Barcos como su nuevo delantero para el Clausura 2026

  2. Alineaciones de Perú vs. Haití: el inédito once de Mano Menezes para lograr su primer triunfo

  3. ¿Lucas Alario se convierte en el flamante delantero de Universitario? Esta es la verdad del fichaje

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano