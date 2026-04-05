Edison Flores responde a Paolo Guerrero tras victoria de la 'U': "Al último son los que tiran pelotazos"

Tras la victoria de Universitario en el clásico, Edison Flores fue uno de los jugadores que se expresó con entusiasmo. El mediocampista del equipo crema participó en el clásico ante Alianza Lima y se enteró de las declaraciones de Paolo Guerrero, quien calificó al equipo ‘merengue‘ de jugar con "pelotazos". Frente a esto, el referente del conjunto estudiantil no guardó silencio ante los medios y respondió públicamente al ‘Depredador‘.

Edison Flores responde a Paolo Guerrero tras victoria de Universitario

En declaraciones a los medios de prensa, Edison Flores recalcó que el equipo dio todo en el campo de juego para quedarse con los tres puntos. Aseguró que Alianza Lima no generó alguna clara opción de peligro y que sobre el final eran ellos quienes tiraban los pelotazos para conseguir el empate.

Del mismo modo, catalogo este choque ante los blanquiazules como un “partido más”, ya que aún están lejos del objetivo y de no lograr mejores resultados en los siguientes compromisos de nada valdrá la victoria en el clásico.

“Jugamos todos, nos jugamos los tres puntos. Creo que no tuvieron ninguna opción de peligro, ellos al último son los que tiran pelotazos... y después a pelear las divididas como estamos acostumbrado. Es un envión anímico, es un partido nada más. Tenemos que luchar sino no sirve de nada“, declaró.

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¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Universitario?

Tras su salida del Estadio Monumental, Paolo Guerrero se pronunció ante los periodistas y dio fuertes declaraciones ante la molestia de no poder ganar en el clásico ante Universitario de Deportes.

“Partido muy equilibrado, nos vamos con bronca porque nos hayan hecho ese gol. No corríamos ningún riesgo. A seguir trabajando, con bronca porque pudimos hacer un mejor partido. Da bronca perder con un equipo así, a base de pelotazos, querían llegarnos y no nos hacían daño“, manifestó el ‘Depredador‘.

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