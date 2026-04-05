Pablo Guede dio tajante respuesta a periodista por calificar juego de Alianza: "No coincido contigo"
El DT de Alianza Lima, Pablo Guede, brindó una conferencia de prensa y no aceptó que periodista califique radicalmente el juego de los blanquiazules ante Universitario.
Alianza Lima perdió su invicto en la Liga 1 2026 tras caer por la mínima diferencia ante Universitario de Deportes. El cuadro blanquiazul se va con mucha desazón del Estadio Monumental y así lo hizo ver el técnico Pablo Guede, quien en conferencia de prensa no aceptó el calificativo de un periodista al juego que propusieron los ‘íntimos‘ ante su clásico rival.
Resulta que este comunicador tomó la palabra para indicar que Alianza Lima había tenido una actitud “conservadora“, ya que recién mostró cierta reacción luego de estar con el marcador en contra. Esto no gustó mucho al estratega argentino, que inmediatamente respondió que no coincidía con el análisis del periodista.
Siguiendo esa línea, Pablo Guede asegura que la ocasión más clara de gol fue generada por Alianza Lima, pero que tras la anotación de los cremas todo se rompió en cuanto a la estrategia que se buscaba en el Estadio Monumental. Siente que fallaron en los metros finales, pero que no al punto de haber sido un equipo conservador.
“No, no coincido contigo en nada, en que fue conservador. Creo que los dos equipos nos respetamos, tanto ellos como nosotros. Te puede decir que la más clara fue nuestra. Y una vez que te meten el gol el partido se rompe. Por ahí fallamos en los últimos metros, en ese último pase, pero no coincido que haya sido conservador“, declaró.
Pese a la derrota ante Universitario, el cuadro de Alianza Lima se mantiene líder del Torneo Apertura 2026. Eso sí, aguarda lo que pueda ocurrir en el choque entre FC Cajamarca y Chankas, ya que de empatar o ganar los de Andahuaylas serán los sólidos punteros del campeonato.
Próximo partido de Alianza Lima
El siguiente partido de Alianza Lima será el martes 14 de abril ante ADT en Tarma. Este choque correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 inicia a partir de las 15.15 horas locales (20.15 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.
