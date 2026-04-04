Mr. Peet impactó tras revelar por qué Pablo Guede no utiliza a Federico Girotti: "La realidad"

El clásico del fútbol peruano terminó con una victoria por la mínima para Universitario. En este partido, una de las situaciones más comentadas fue la ausencia de Federico Girotti en la lista de convocados de Alianza Lima. Al respecto, en su programa ‘Madrugol’, Mr. Peet cuestionó la ausencia del delantero, pues considera que se ha pagado una gran suma de dinero por su fichaje.

No obstante, sorprendió al dar a conocer desde su perspectiva el motivo por el cual el entrenador argentino no usa al delantero, lo que sorprendió a los hinchas blanquiazules, pues reveló que antes de ficharlo era posible que Guede tuviera en mente a otro jugador con distintas características para traerlo a La Victoria.

Mr. Peet impactó tras revelar por qué Pablo Guede no utiliza a Federico Girotti

Para el periodista deportivo, para el encuentro contra la ‘U’ era importante haber tenido un delantero que pueda pelear la pelota, sobre todo, las que vienen por arriba. Sin embargo, dio a conocer que Guede no usa al Girotti debido a que no le gusta.

“Era importante haber tenido un delantero que iba a buscar la pelota. Pero a Pablo Guede no le gusta el Girrotti. Es la realidad. No le gusta Girotti. Yo creo que él se basa en que no pidió a Girotti Y la realidad es que no lo quería a Girotti”, empezó diciendo Mr. Peet.

Además, recordó lo que dijo en su momento, cuando se venia afinando detalles para que Girotti pueda vestir la blanquiazul.

“(...) Por eso que en su momento, recordarán ustedes que en la A Presion Radio, cuando Gabriel Pacheco dijo “ya está”, yo dije: un momentito, todavía no está, porque probablemente a Guede no le guste o probablemente Guede tenga en mente un jugador de distintas características”.

“Bueno, esa era la información que tenía yo. Y hoy la realidad te dice que no lo tiene en cuenta”, finalizó.