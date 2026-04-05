Guerrero no se midió y dejó contundente opinión sobre Universitario tras derrota: "Un equipo..."

Universitario de Deportes logró imponerse sobre Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. Aunque los blanquiazules trataron de exhibir un mejor desempeño en conjunto, su ineficacia frente al arco les costó su invicto en la Liga 1. Después del encuentro, Paolo Guerrero habló con los medios y compartió una opinión sorprendente sobre los cremas.

Paolo Guerrero no se midió y dejó contundente opinión sobre Universitario

Una vez finalizado el encuentro en el Monumental y consumada la derrota de Alianza Lima en el clásico, Paolo Guerrero atendió a los medios en la zona mixta, donde brindó un análisis del desarrollo del partido y dejó un contundente calificativo sobre el juego de la ‘U’.

El ‘Depredador’ señaló que fue un duelo muy disputado, pero lamentó que el gol recibido llegara en una jugada fortuita. En esa línea, destacó que su equipo apostó por el juego asociativo para generar peligro y llegar con claridad al área rival, mientras, bajo su opinión, Universitario optó por un estilo dedicado a tirar pelotazos al área rival.

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"Fue un partido muy equilibrado, nos vamos con bronca porque nos hayan hecho ese gol, en realidad no corríamos ningún riesgo ni peligro. Debemos seguir trabajando, nos vamos con bronca porque hemos podido tener un mejor partido, da bronca perder con un equipo así a base de pelotazos, no nos hicieron daño. Nosotros tratábamos de jugar y llegar arriba a los hombres libres. Duele mucho perder así", expresó.

Del mismo modo, Guerrero aseveró que los ‘íntimos’ deberán seguir trabajando para su próximo encuentro y remarcó su gran molestia por no haber podido vencer a su eterno rival.

Alianza Lima perdió su invicto en la Liga 1 2026

La derrota ante Universitario no solo significó un nuevo clásico sin que Alianza Lima pueda quedarse con la victoria, sino que también marcó el fin de su invicto en la Liga 1. Los blanquiazules sumaron su primera caída en el campeonato y ahora corren el riesgo de perder el liderato.