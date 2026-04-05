Jairo Concha rompe su silencio tras ver que Advíncula no fue expulsado: "Está de más reclamar"

Universitario de Deportes derrotó a Alianza Lima por la fecha número 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Precisamente al inicio del cotejo se dio una acción que generó polémica entre la afición, y fue la falta de Luis Advíncula contra Jairo Concha que terminó en roja directa y expulsión para el lateral peruano , pero que tras la intervención del VAR cambió a amarilla.

Ante este panorama, Jairo Concha tomó la palabra ante los medios de prensa para explicar qué sucedió en el terreno de juego. El volante asegura que sintió un golpe fuerte en la nuca ante la marca de Luis Advíncula, pero que no se percató con qué parte del cuerpo fue golpeado en dicha acción.

Sin embargo, respeta las decisiones arbitrales en cambiar la decisión de una roja a amarilla. Sabe que no hay momentos para hacer reclamos, por lo que ahora se mentalizan de lleno para lo que será el debut de Copa Libertadores ante Deportes Tolima de Colombia.

“En realidad recupero el balón, voy a dar un pase y sentí un golpe en la nuca. Pero si el árbitro decidió cambiar su decisión, pues él sabe más que nosotros en eso así que está de más reclamar. Gracias a Dios nos llevamos el triunfo. Sabemos que ahora viene el doble campeonato, pero creo que tenemos plantel para afrontarlo así que esperemos seguir en esta senda del triunfo“, agregó.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Exárbitro FIFA se pronuncia ante falta de Advíncula a Concha

“En primera instancia, la acción de Luis Advíncula fue sancionada con tarjeta roja directa. Un decisión comprensible si se analiza a velocidad real: la entrada luce fuerte, con impacto y con riesgo aparente. Sin embargo, el fútbol actual permite una segunda lectura. Al revisar la jugada en detalle, aparecen tres elementos clave. Primero, el punto de contacto. Advíncula no impacta de lleno con los tapones ni lo hace en una zona especialmente vulnerable del rival que pueda ser considerada. Segundo la impetuosidad. Hay fuerza, pero no se configura como fuerza excesiva, que es el criterio determinante para una expulsión. Tercero, la acción. El defensor va en disputa del balón, sin un gesto claro de agresión“, manifestó Miguel Scime.