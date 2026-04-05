Exárbitro FIFA aclaró si Advíncula debió ser expulsado en el 'U' vs Alianza: "No impacta de lleno"

Una de las jugadas polémicas que dejó el clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima fue la infracción de Luis Advíncula sobre Jairo Concha. El árbitro Jordi Espinoza decidió mostrar la tarjeta roja al lateral blanquiazul, pero luego el VAR pidió que se revise la jugada para modificarla a una amonestación.

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Bajo este panorama, el reconocido exárbitro FIFA, Miguel Scime, no dudó en compartir su postura ante esta acción que ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales. El juez indica claramente que hoy por hoy el fútbol te da otra lectura a este tipo de infracciones, por lo que expone sus argumentos a todos sus seguidores.

“En primera instancia, la acción de Luis Advíncula fue sancionada con tarjeta roja directa. Un decisión comprensible si se analiza a velocidad real: la entrada luce fuerte, con impacto y con riesgo aparente. Sin embargo, el fútbol actual permite una segunda lectura. Al revisar la jugada en detalle, aparecen tres elementos clave. Primero, el punto de contacto. Advíncula no impacta de lleno con los tapones ni lo hace en una zona especialmente vulnerable del rival que pueda ser considerada. Segundo la impetuosidad. Hay fuerza, pero no se configura como fuerza excesiva, que es el criterio determinante para una expulsión. Tercero, la acción. El defensor va en disputa del balón, sin un gesto claro de agresión“, indica en su video.

Siguiendo esa línea, felicita de cierta manera que el VAR haya tomado protagonismo en esta acción, ya que se dio una lectura técnica a esta falta de Advíncula que debió ser corregida cuanto antes. Eso sí, un aspecto que no se indica es el codo levantado del popular ‘Bolt‘, ya que solo se detalla la entrada con la pierna al futbolista Jairo Concha.

“La intervención del VAR no corrige un error grosero, sino que ajusta una percepción inicial condicionada por la velocidad de la acción. El árbitro, al revisar la imagen, no cambia de criterio: lo perfecciona. Pasa de una lectura intuitiva a una evaluación técnica. Y en ese proceso, la tarjeta roja pierde sustento. La amarilla, en cambio, se vuelve la sanción proporcional“, agrega.

Próximo partido de Universitario

El siguiente partido de Universitario será ante Deportes Tolima por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026. Este choque fue programado para el martes 7 de abril a partir de las 21.00 horas locales en el Estadio Manuel Murillo Toro de Colombia.