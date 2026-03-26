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Liga 1 2026: fecha y hora de todos los partidos de la fecha 10 del Torneo Apertura
Se confirmaron los días de partido y horarios de la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Conoce a continuación todos los detalles del fixture.
La Liga 1 anunció de manera oficial que los partidos de la fecha 10 se jugarán de una manera diferente a lo que se tenía planeado debido a las elecciones nacionales 2026. De esta manera, los duelos programados para esta jornada se realizarán en cuatro días diferentes.
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La lucha por el liderato del Torneo Apertura sigue latente y en la fecha 10 podrían moverse las posiciones en la tabla de la Liga 1. Tal y como se tenía planeado, esta jornada se realizará de manera inusual por las elecciones.
Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán de visita, mientras que Universitario y Los Chankas recibirán a duros rivales en la búsqueda por el título nacional. El Torneo Apertura se empieza a definir y los equipos en lo más alto de la tabla buscarán afianzarse en lo más alto.
Martes 14 de abril
- Moquegua vs. Juan Pablo a la 1.00 p. m.
- ADT vs. Alianza Lima a las 3.15 p. m.
- Sport Boys vs. Melgar a las 8.00 p. m.
Miércoles 15 de abril
- UTC vs. Sport Huancayo a las 3.00 p. m.
Miércoles 22 de abril
- Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético a la 1.00 p. m.
- Atlético Grau vs. Sporting Cristal a las 3.00 p. m.
- Cusco FC vs. FC Cajamarca a las 6.00 p. m.
- Universitario vs. Deportivo Garcilaso a las 8.30 p. m.
Jueves 23 de abril
- Los Chankas vs. Cienciano a las 3.00 p. m.
Programación de la fecha 10 del Apertura 2026.
¿Dónde ver los partidos del Torneo Apertura 2026?
Todos los partidos del Torneo Apertura y Clausura se estarán transmitiendo a través de la señal de L1 MAX en las operadoras de DirecTV, ClaroTV, Movistar TV y WinTV. También se puede seguir a través del servicio de streaming.