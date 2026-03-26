Liga 1 2026: fecha y hora de todos los partidos de la fecha 10 del Torneo Apertura

La Liga 1 anunció de manera oficial que los partidos de la fecha 10 se jugarán de una manera diferente a lo que se tenía planeado debido a las elecciones nacionales 2026. De esta manera, los duelos programados para esta jornada se realizarán en cuatro días diferentes.

La lucha por el liderato del Torneo Apertura sigue latente y en la fecha 10 podrían moverse las posiciones en la tabla de la Liga 1. Tal y como se tenía planeado, esta jornada se realizará de manera inusual por las elecciones.

Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán de visita, mientras que Universitario y Los Chankas recibirán a duros rivales en la búsqueda por el título nacional. El Torneo Apertura se empieza a definir y los equipos en lo más alto de la tabla buscarán afianzarse en lo más alto.

Martes 14 de abril

Moquegua vs. Juan Pablo a la 1.00 p. m.

ADT vs. Alianza Lima a las 3.15 p. m.

Sport Boys vs. Melgar a las 8.00 p. m.

Miércoles 15 de abril

UTC vs. Sport Huancayo a las 3.00 p. m.

Miércoles 22 de abril

Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético a la 1.00 p. m.

Atlético Grau vs. Sporting Cristal a las 3.00 p. m.

Cusco FC vs. FC Cajamarca a las 6.00 p. m.

Universitario vs. Deportivo Garcilaso a las 8.30 p. m.

Jueves 23 de abril

Los Chankas vs. Cienciano a las 3.00 p. m.

Programación de la fecha 10 del Apertura 2026.

¿Dónde ver los partidos del Torneo Apertura 2026?

Todos los partidos del Torneo Apertura y Clausura se estarán transmitiendo a través de la señal de L1 MAX en las operadoras de DirecTV, ClaroTV, Movistar TV y WinTV. También se puede seguir a través del servicio de streaming.