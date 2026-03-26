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Liga 1 2026: fecha y hora de todos los partidos de la fecha 10 del Torneo Apertura

Se confirmaron los días de partido y horarios de la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Conoce a continuación todos los detalles del fixture.

Jasmin Huaman
Programación de la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Programación de la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. | Foto: Composición Líbero
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La Liga 1 anunció de manera oficial que los partidos de la fecha 10 se jugarán de una manera diferente a lo que se tenía planeado debido a las elecciones nacionales 2026. De esta manera, los duelos programados para esta jornada se realizarán en cuatro días diferentes.

El futuro de Miguel Rondelli en Cusco FC se define en las próximas horas.

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La lucha por el liderato del Torneo Apertura sigue latente y en la fecha 10 podrían moverse las posiciones en la tabla de la Liga 1. Tal y como se tenía planeado, esta jornada se realizará de manera inusual por las elecciones.

Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán de visita, mientras que Universitario y Los Chankas recibirán a duros rivales en la búsqueda por el título nacional. El Torneo Apertura se empieza a definir y los equipos en lo más alto de la tabla buscarán afianzarse en lo más alto.

Martes 14 de abril

  • Moquegua vs. Juan Pablo a la 1.00 p. m.
  • ADT vs. Alianza Lima a las 3.15 p. m.
  • Sport Boys vs. Melgar a las 8.00 p. m.

Miércoles 15 de abril

  • UTC vs. Sport Huancayo a las 3.00 p. m.

Miércoles 22 de abril

  • Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético a la 1.00 p. m.
  • Atlético Grau vs. Sporting Cristal a las 3.00 p. m.
  • Cusco FC vs. FC Cajamarca a las 6.00 p. m.
  • Universitario vs. Deportivo Garcilaso a las 8.30 p. m.

Jueves 23 de abril

  • Los Chankas vs. Cienciano a las 3.00 p. m.
Programación de la fecha 10 del Apertura 2026.

Programación de la fecha 10 del Apertura 2026.

¿Dónde ver los partidos del Torneo Apertura 2026?

Todos los partidos del Torneo Apertura y Clausura se estarán transmitiendo a través de la señal de L1 MAX en las operadoras de DirecTV, ClaroTV, Movistar TV y WinTV. También se puede seguir a través del servicio de streaming.

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Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

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