Partidos de hoy EN VIVO, lunes 6 de abril: programación, horarios y dónde ver
Este lunes 6 de abril tendremos el choque entre FC Cajamarca vs Los Chankas por el Torneo Apertura y el Perú vs Brasil por el Sudamericano Sub-17.
Lunes 6 de abril viviremos vibrantes partidos en las principales ligas del mundo. Por ejemplo, en la Liga 1 2026 tendremos el enfrentamiento entre FC Cajamarca vs Los Chankas por el liderato del Torneo Apertura; después, en la Serie A de Italia, jugarán AC Milan y Juventus. Por otro lado, también habrá acción en el Sudamericano Sub-17 con la participación de Perú. Revisa aquí la programación de los duelos.
Partidos de hoy por Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|FC Cajamarca vs Los Chankas
|3.00 p. m.
|Liga 1 Max
Partidos de hoy por Liga 2 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Pirata vs ADA Jaen
|11.00 a. m.
|YouTube Bicolor.
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Girona vs Villarreal
|2.00 p. m.
|DSports y DGO.
Partidos de hoy por Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Udinese vs Como
|5.30 a. m.
|Disney Plus
|Lecce vs Atalanta
|8.00 a. m.
|Disney Plus
|Juventus vs Genoa
|11.00 a. m.
|Disney Plus
|Nápoles vs AC Milan
|1.45 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus.
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Argentinos Juniors vs Banfield
|5.00 p. m.
|Fanatiz y Disney Plus
|Instituto vs Defensa y Justicia
|7.15 p. m.
|TyC Sports y Fanatiz.
Partidos de hoy por Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|Huachipato vs U. de Concepción
|7.00 p. m.
|Bet365.
Partidos de hoy por Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Pereira vs Alianza
|3.30 p. m.
|RCN
|Atlético Nacional vs Jaguares de Córdoba
|8.10 p. m.
|RCN.
Partidos de hoy por Liga de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Libertad vs Mushuc Runa
|7.00 p. m.
|Zapping Sports.
Partidos de hoy por Sudamericano Sub-17
|Partido
|Horario
|Canal
|Bolivia vs Venezuela
|3.00 p. m.
|DSports y DGO
|Perú vs Brasil
|6.00 p. m.
|DSports y DGO.
Partidos de hoy por Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Miramar vs River Plate
|6.00 p. m.
|Disney Plus.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Hotel New Lima
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más
PRECIOS/ 55.00
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90