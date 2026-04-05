Partidos de hoy EN VIVO, lunes 6 de abril: programación, horarios y dónde ver

Este lunes 6 de abril tendremos el choque entre FC Cajamarca vs Los Chankas por el Torneo Apertura y el Perú vs Brasil por el Sudamericano Sub-17.

Gary Huaman
Programación de partidos que se jugarán este lunes 6 de abril.
Programación de partidos que se jugarán este lunes 6 de abril.
Lunes 6 de abril viviremos vibrantes partidos en las principales ligas del mundo. Por ejemplo, en la Liga 1 2026 tendremos el enfrentamiento entre FC Cajamarca vs Los Chankas por el liderato del Torneo Apertura; después, en la Serie A de Italia, jugarán AC Milan y Juventus. Por otro lado, también habrá acción en el Sudamericano Sub-17 con la participación de Perú. Revisa aquí la programación de los duelos.

Partidos de hoy por Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
FC Cajamarca vs Los Chankas3.00 p. m.Liga 1 Max

Partidos de hoy por Liga 2 2026

PartidoHorarioCanal
Pirata vs ADA Jaen11.00 a. m.YouTube Bicolor.

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Girona vs Villarreal2.00 p. m.DSports y DGO.

Partidos de hoy por Serie A

PartidoHorarioCanal
Udinese vs Como5.30 a. m.Disney Plus
Lecce vs Atalanta8.00 a. m.Disney Plus
Juventus vs Genoa11.00 a. m.Disney Plus
Nápoles vs AC Milan1.45 p. m.ESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PartidoHorarioCanal
Argentinos Juniors vs Banfield5.00 p. m.Fanatiz y Disney Plus
Instituto vs Defensa y Justicia7.15 p. m.TyC Sports y Fanatiz.

Partidos de hoy por Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
Huachipato vs U. de Concepción7.00 p. m.Bet365.

Partidos de hoy por Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Pereira vs Alianza3.30 p. m.RCN
Atlético Nacional vs Jaguares de Córdoba8.10 p. m.RCN.

Partidos de hoy por Liga de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Libertad vs Mushuc Runa7.00 p. m.Zapping Sports.

Partidos de hoy por Sudamericano Sub-17

PartidoHorarioCanal
Bolivia vs Venezuela3.00 p. m.DSports y DGO
Perú vs Brasil6.00 p. m.DSports y DGO.

Partidos de hoy por Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Miramar vs River Plate6.00 p. m.Disney Plus.

AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

