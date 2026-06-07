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Alineaciones Argentina vs Islandia: el posible último once de Scaloni previo al Mundial 2026

Argentina se alista para su debut en el Mundial 2026 con un amistoso contra Islandia el 9 de junio, buscando ajustar su esquema previo al certamen.

Antonio Vidal
Alineaciones Argentina vs Islandia. Foto: composición Líber/IG
Alineaciones Argentina vs Islandia. Foto: composición Líber/IG
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Argentina se prepara para lo que será su debut en el Mundial 2026 y su último partido previo a esta competición será ante Islandia, donde deberá afinar los últimos detalles de su esquema. Con un Lionel Messi que ya vive los últimos años de su carrera futbolística, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán encontrar variantes en su posición, sobre todo pensando en la exigencia que tienen este tipo de torneos, donde el desarrollo de los encuentros es dinámico y muy físico.

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Posible alineación de Argentina

Para este encuentro, Argentina saldría con un ataque comandado por el jugador del Inter de Milán Lautaro Martínez, quien junto a Simeone y Almada buscará generar peligro en la defensa de Islandia.

  • Juan Musso, Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, Thiago Almada.

Posible alineación de Islandia

Por su parte, Islandia saldría con su habitual línea de cinco, con la que buscará cortar todas las oportunidades de gol que pueda generar la Albiceleste.

  • H. Valdimarsson, L. Tomasson, H. Magnusson, D. Grétarsson, Thordarson, Þórhallsson, Hlynsson, A. Baldursson, G. Þórðarson, Ellertson, B. Willumsson.

¿Cuándo juega Argentina vs Islandia?

Este encuentro está programado para el martes 9 de junio y se podrá seguir desde las 9.00 p. m. (hora peruana). Además, se llevará a cabo en el Jordan-Hare Stadium.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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